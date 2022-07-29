Lifestyle

З давніх-давен до Armani та Dior! Як вишиванка стала світовим символом свободи

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 29 Липня 2022, 22:00

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