З давніх-давен до Armani та Dior! Як вишиванка стала світовим символом свободи

Як і століття тому, так і сьогодні — на захисті української державності та ідентичності наш власний дизайн-код.

Українське національне вбрання вдягають не лише українці, а й іноземці, воно стає трендом у моді та підкорює вишукані подіуми. Та головне — сакральне значення українського строю і вишивки додає сил усім нам в часи боротьби з ворогом.

Наскільки давня сакральна символіка українського національного вбрання — настільки ж і незмінна місія сенсів, які воно несе. І це багато поколінь наші вороги старалися послідовно знищувати.

В період радянської окупації за вишиту сорочку, за спілкування українською мовою могли засудити до 20 років заслання.

Було багато прикладів, коли українців переселяли або не дозволяли носити вишиті сорочки, тоді доводилося просто випорювати орнаменти, вишивку.

Національний одяг нашого народу став символом державності та пройшов тернистий шлях разом з багатьма поколіннями українців.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як черкаські майстрині створили бойові вишиванки.