Lifestyle

С давних времен до Armani и Dior! Как вышиванка стала мировым символом свободы

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 29 июля 2022, 22:00

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С давних времен до Armani и Dior! Как вышиванка стала мировым символом свободы
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