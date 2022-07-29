С давних времен до Armani и Dior! Как вышиванка стала мировым символом свободы

Как и век назад, так и сегодня – на защите украинской государственности и идентичности наш собственный дизайн-код.

Украинскую национальную одежду надевают не только украинцы, но и иностранцы, она становится трендом в моде и покоряет изысканные подиумы. Но главное — сакральное значение украинского строя и вышивки придает силы всем нам во время борьбы с врагом.

Насколько давняя сакральная символика украинского национального наряда — столь же неизменная миссия смыслов, которые она несет. И многие поколения наши враги старались это последовательно уничтожать.

В период советской оккупации за вышитую рубашку, за общение на украинском языке могли приговорить к 20 годам ссылки.

Было много примеров, когда украинцев переселяли или не позволяли носить вышитые рубашки, приходилось просто выпаривать орнаменты, вышивку.

Национальная одежда нашего народа стала символом государственности и прошла тернистый путь вместе со многими поколениями украинцев.