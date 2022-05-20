Бойова вишиванка від черкаських майстринь: те, що гріє серце в окопі

Хлопці та дівчата, чоловіки й жінки щодня ризикують своїм життям заради нашого мирного життя та незалежності України.

Вони сидять в окопах, мужньо відбивають атаки ворога і, на жаль, часто бачать смерть.

Бути в таких умовах спокійніше, коли біля твого серця український оберіг у вигляді вишитої сорочки.

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Бойова вишиванка: ідея створення

Оскільки звичайна вишиванка не дуже практична, то боєць черкаської ТРО, мистецтвознавець за фахом Максим Дубінський запропонував зробити спеціальну, військову вишиванку.

За словами Максима, це спеціальна бойова сорочка, яка вдягається під бронежилет, для тих, хто на передовій в окопах, вона ж є і своєрідним оберегом.

Якщо вони з цим кодом біля серця на грудях, мені здається, їхній бойовий дух і так піднесеться вище неба.

Про бойову вишиванку

Допомогти в реалізації зголосилися черкаські майстрині. Перед ними стояло важливе і непросте завдання — розробити першу військову вишиванку.

Треба було поєднати вишивку з трикотажем, що вже є нелегким завданням і виконати все у камуфляжних тонах.

Тож саму вишивку виконали у стилі гладь і нанесли на маніжку, а потім пришили її до сорочки.

Кольористика вишивки виконана у зелених та золотих відтінках, які відповідають і гарно поєднуються з військовим камуфляжем.

Таку маніжку може нашити будь-який воїн, навіть в окопі грубими стібками.

Про те, який зміст закладали у бойову вишиванку, розповіла майстриня Ірина Цимбал.

Вишивка, за думкою майстрині, це вже духовність, вишивка — це просто-таки магія, і саме в цьому оберіг.

Там зображене перехрестя доріг і ромб з осердям, що означає початок, дію та прогрес.

Наші воїни, каже Ірина, дуже красиво йдуть до перемоги, боляче, але красиво, і така бойова вишиванка допоможе їм у бажанні ідентифікуватися українцями.

Першими моделями бойової вишиванки вже скористалися бійці ТРО, і запит на подібні сорочки росте з шаленою швидкістю.

Тим часом у Маріуполі створили власний орнамент вишивки. Яка вона, приазовська вишиванка, читай у нашому матеріалі.