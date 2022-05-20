Боевая вышиванка от черкасских мастериц: то, что греет сердце в окопе

Наши ребята, мужчины и женщины каждый день рискуют своей жизнью ради нашей мирной жизни и независимости Украины.

Они сидят в окопах, мужественно отражают атаки врага и, к сожалению, часто видят смерть.

Находиться в таких условиях спокойнее, когда возле твоего сердца украинский оберег в виде вышитой рубашки.

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Боевая вышиванка: идея создания

Поскольку обычная вышиванка не очень практична, то боец ​​черкасской ТРО, искусствовед по специальности Максим Дубинский предложил сделать специальную, военную вышиванку.

По словам Максима, это специальная боевая рубашка, которая одевается под бронежилет, для тех, кто на передовой в окопах, она же является и своеобразным оберегом.

Если они с этим кодом у сердца на груди, мне кажется, их боевой дух и так возвысится выше неба.

О боевой вышиванке

Помочь в реализации вызывались черкасские мастера. Перед ними стояла важная и непростая задача — разработать первую военную вышиванку.

Надо было соединить вышивку с трикотажем, что уже является нелегкой задачей, и выполнить все в камуфляжных тонах.

Поэтому вышивку сделали в стиле гладь и нанесли на манишку, а затем пришили ее к рубашке.

Цвет вышивки выполнен в зеленых и золотых оттенках, которые соответствуют и хорошо сочетаются с военным камуфляжем.

Такую манишку может нашить любой воин, даже в окопе грубыми стежками.

О том, какой смысл закладывали в боевую вышиванку, рассказала мастер Ирина Цимбал.

Вышивка, по мнению мастера — это уже духовность, вышивка — это просто магия, и именно в этом оберег.

На ней изображен перекресток дорог и ромб с сердечником, что означает начало, действие и прогресс.

Наши воины, говорит Ирина, очень красиво идут к победе, сквозь боль, но красиво, и такая боевая вышиванка поможет им в желании идентифицироваться украинцами.

Первыми моделями боевой вышиванки уже воспользовались бойцы ТРО, и запрос на подобные рубашки растет с бешеной скоростью.

Тем временем в Мариуполе создали свой орнамент вышивки. Какая она, приазовская вышиванка, читай в нашем материале.