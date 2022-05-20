Боевая вышиванка от черкасских мастериц: то, что греет сердце в окопе

Наши ребята, мужчины и женщины каждый день рискуют своей жизнью ради нашей мирной жизни и независимости Украины.
Они сидят в окопах, мужественно отражают атаки врага и, к сожалению, часто видят смерть.
Находиться в таких условиях спокойнее, когда возле твоего сердца украинский оберег в виде вышитой рубашки.
Поскольку обычная вышиванка не очень практична, то боец черкасской ТРО, искусствовед по специальности Максим Дубинский предложил сделать специальную, военную вышиванку.
По словам Максима, это специальная боевая рубашка, которая одевается под бронежилет, для тех, кто на передовой в окопах, она же является и своеобразным оберегом.
Если они с этим кодом у сердца на груди, мне кажется, их боевой дух и так возвысится выше неба.
Если они с этим кодом у сердца на груди, мне кажется, их боевой дух и так возвысится выше неба.
Помочь в реализации вызывались черкасские мастера. Перед ними стояла важная и непростая задача — разработать первую военную вышиванку.
Надо было соединить вышивку с трикотажем, что уже является нелегкой задачей, и выполнить все в камуфляжных тонах.
Поэтому вышивку сделали в стиле гладь и нанесли на манишку, а затем пришили ее к рубашке.
Цвет вышивки выполнен в зеленых и золотых оттенках, которые соответствуют и хорошо сочетаются с военным камуфляжем.
Цвет вышивки выполнен в зеленых и золотых оттенках, которые соответствуют и хорошо сочетаются с военным камуфляжем.
Такую манишку может нашить любой воин, даже в окопе грубыми стежками.
О том, какой смысл закладывали в боевую вышиванку, рассказала мастер Ирина Цимбал.
Вышивка, по мнению мастера — это уже духовность, вышивка — это просто магия, и именно в этом оберег.
На ней изображен перекресток дорог и ромб с сердечником, что означает начало, действие и прогресс.
На ней изображен перекресток дорог и ромб с сердечником, что означает начало, действие и прогресс.
Наши воины, говорит Ирина, очень красиво идут к победе, сквозь боль, но красиво, и такая боевая вышиванка поможет им в желании идентифицироваться украинцами.
Первыми моделями боевой вышиванки уже воспользовались бойцы ТРО, и запрос на подобные рубашки растет с бешеной скоростью.
Тем временем в Мариуполе создали свой орнамент вышивки. Какая она, приазовская вышиванка, читай в нашем материале.