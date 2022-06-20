МакДональдз повертається? Коли можна буде скуштувати фастфуд в Україні

На початку повномасштабного вторгнення мережа американського ресторану швидкого харчування МакДональдз припинила свою роботу в Україні, однак продовжила виплачувати заробітну плату працівникам.

Компанія вважала, що робота в таких умовах є надзвичайно небезпечною для співробітників та відвідувачів.

Керівництво мережі ухвалило рішення роздати свою їжу зі складів на потреби українців. Та не лише цим компанія приємно вразила.

Окрім допомоги, ми відчули ще й неабияку підтримку, адже МакДональдз остаточно вийшов з російського ринку — робота там суперечила цінностям компанії. Всі приміщення продали іншій мережі російського фастфуду.

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Багатьох українців цікавить питання: коли ж МакДональдз повернеться до роботи й відвідувачі зможуть насолодитися смачним фастфудом в Україні?

Майже за чотири місяці війни нарешті з’явилися чутки, що МакДональдз готовий відновити роботу на українському ринку. Нібито менеджери дзвонили своїм співробітникам, запитуючи, чи готові вони вийти на роботу в серпні.

А що каже держава?

Український уряд співпрацює з керівництвом фастфуд-мережі McDonald’s над тим, щоб відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що міністерство активно переконує керівництво МакДональдз повертатися до роботи, адже зараз необхідні безпекові умови в Україні вже є.

Дмитро Кулеба також похвалився успіхами у цьому процесі: кілька тижнів тому Україні вдалося встановити зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою МакДональдз у США.

Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДональдз є одним із найбільш відомих американських брендів. Процес рухається.

Хоча й остаточної дати повернення ще немає, однак процес уже запущено і є надія, що скоро українці почують хороші новини про повернення МакДональдз.

З поверненням мережі фастфуд збільшиться і кількість робочих місць, адже не всі колишні працівники зараз в Україні та зможуть вийти на роботу.

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