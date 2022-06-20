МакДональдз повертається? Коли можна буде скуштувати фастфуд в Україні

На початку повномасштабного вторгнення мережа американського ресторану швидкого харчування МакДональдз припинила свою роботу в Україні, однак продовжила виплачувати заробітну плату працівникам.
Компанія вважала, що робота в таких умовах є надзвичайно небезпечною для співробітників та відвідувачів.
Керівництво мережі ухвалило рішення роздати свою їжу зі складів на потреби українців. Та не лише цим компанія приємно вразила.
Керівництво мережі ухвалило рішення роздати свою їжу зі складів на потреби українців. Та не лише цим компанія приємно вразила.
Окрім допомоги, ми відчули ще й неабияку підтримку, адже МакДональдз остаточно вийшов з російського ринку — робота там суперечила цінностям компанії. Всі приміщення продали іншій мережі російського фастфуду.
Багатьох українців цікавить питання: коли ж МакДональдз повернеться до роботи й відвідувачі зможуть насолодитися смачним фастфудом в Україні?
Майже за чотири місяці війни нарешті з’явилися чутки, що МакДональдз готовий відновити роботу на українському ринку. Нібито менеджери дзвонили своїм співробітникам, запитуючи, чи готові вони вийти на роботу в серпні.
Український уряд співпрацює з керівництвом фастфуд-мережі McDonald’s над тим, щоб відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що міністерство активно переконує керівництво МакДональдз повертатися до роботи, адже зараз необхідні безпекові умови в Україні вже є.
Дмитро Кулеба також похвалився успіхами у цьому процесі: кілька тижнів тому Україні вдалося встановити зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою МакДональдз у США.
Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДональдз є одним із найбільш відомих американських брендів. Процес рухається.
Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДональдз є одним із найбільш відомих американських брендів. Процес рухається.
Хоча й остаточної дати повернення ще немає, однак процес уже запущено і є надія, що скоро українці почують хороші новини про повернення МакДональдз.
З поверненням мережі фастфуд збільшиться і кількість робочих місць, адже не всі колишні працівники зараз в Україні та зможуть вийти на роботу.
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