МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине

В начале полномасштабного вторжения сеть американского ресторана быстрого питания МакДональдс прекратила работу в Украине, однако продолжила выплачивать заработную плату работникам.

Компания считала, что работа в таких условиях чрезвычайно опасна для сотрудников и посетителей.

Руководство сети приняло решение раздать свою еду со складов на нужды украинцев. Но не только этим компания приятно удивила.

Кроме помощи мы ощутили еще и большую поддержку, ведь МакДональдс окончательно вышел из российского рынка, работа там противоречила ценностям компании. Все помещения продали другой сети русского фаст-фуда.

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Многих украинцев интересует вопрос, когда МакДональдс вернется к работе и посетители смогут насладиться вкусным фаст-фудом.

Почти через четыре месяца войны наконец-то появились слухи, что МакДональдс готов возобновить работу на украинском рынке. Якобы менеджеры звонили своим сотрудникам и спрашивали, готовы ли они выйти на работу в августе.

А что говорит государство?

Украинское правительство сотрудничает с руководством фаст-фуд сети МакДональдс над тем, чтобы возобновить работу ресторанов в Украине в ближайшее время.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что министерство активно убеждает руководство МакДональдс возвращаться к работе, ведь сейчас необходимые условия безопасности в Украине уже есть.

Дмитрий Кулеба похвастался успехами в этом процессе: несколько недель назад Украине удалось установить связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой МакДональдс в США.

Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДональдс является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается.

Хотя и окончательной даты возвращения еще нет, однако процесс уже запущен и есть надежда, что скоро украинцы услышат хорошие новости о возвращении МакДональдс.

С возвращением сети фаст-фуд увеличится и количество рабочих мест, ведь не все бывшие работники сейчас в Украине и могут выйти на работу.

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