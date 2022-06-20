МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине

В начале полномасштабного вторжения сеть американского ресторана быстрого питания МакДональдс прекратила работу в Украине, однако продолжила выплачивать заработную плату работникам.
Компания считала, что работа в таких условиях чрезвычайно опасна для сотрудников и посетителей.
Руководство сети приняло решение раздать свою еду со складов на нужды украинцев. Но не только этим компания приятно удивила.
Руководство сети приняло решение раздать свою еду со складов на нужды украинцев. Но не только этим компания приятно удивила.
Кроме помощи мы ощутили еще и большую поддержку, ведь МакДональдс окончательно вышел из российского рынка, работа там противоречила ценностям компании. Все помещения продали другой сети русского фаст-фуда.
Многих украинцев интересует вопрос, когда МакДональдс вернется к работе и посетители смогут насладиться вкусным фаст-фудом.
Почти через четыре месяца войны наконец-то появились слухи, что МакДональдс готов возобновить работу на украинском рынке. Якобы менеджеры звонили своим сотрудникам и спрашивали, готовы ли они выйти на работу в августе.
Украинское правительство сотрудничает с руководством фаст-фуд сети МакДональдс над тем, чтобы возобновить работу ресторанов в Украине в ближайшее время.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что министерство активно убеждает руководство МакДональдс возвращаться к работе, ведь сейчас необходимые условия безопасности в Украине уже есть.
Дмитрий Кулеба похвастался успехами в этом процессе: несколько недель назад Украине удалось установить связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой МакДональдс в США.
Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДональдс является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается.
Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДональдс является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается.
Хотя и окончательной даты возвращения еще нет, однако процесс уже запущен и есть надежда, что скоро украинцы услышат хорошие новости о возвращении МакДональдс.
С возвращением сети фаст-фуд увеличится и количество рабочих мест, ведь не все бывшие работники сейчас в Украине и могут выйти на работу.
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