#sitlikeagirl, або Сиди як дівчина. У мережі запустили потужний флешмоб на підтримку Олени Зеленської: що він означає та хто доєднався

Валентина Бойко, web-дизайнерка сайту Вікторія Мельник, практикантка сайту 29 Липня 2022, 13:29
sitlikeagirl
Фото: Instagram

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