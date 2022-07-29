sitlikeagirl, або Сиди як дівчина. У мережі запустили потужний флешмоб на підтримку Олени Зеленської: що він означає та хто доєднався

Українське суспільство як ніколи готове до перевтілень — внутрішніх передусім. У час загального скидання масок та кайданів стереотипізації суспільство враз знову опинилося на роздоріжжі: чи затримувати у своїй свідомості звичні стигми про жінок?

21 століття — точно не час, коли жінці можуть вказувати, як їй сидіти чи виглядати, як фотографуватися, від чого шаленіти та чим займатись у вільний час. Рамок у голові кожного і кожної потрібно позбуватись, бо це — недостойний спадок минулого, без рівності прав та можливостей для жінок і чоловіків.

На такі роздуми користувачів соціальних мереж наштовхнули фото першої леді України Олени Зеленської, що стала обличчям діджітал-обкладинки Vogue USA.

Під фото Зеленської, зробленими відомою американською фотографкою Енні Лейбовіц, зібралося чимало коментарів з негативним настроєм — мовляв, поза дуже “нежіночна”. Через таку масу хейту в мережі запустили флешмоб #sitlikeagirl, що українською звучить Сиди як дівчина.

Авторкою та рушійною силою флешмобу стала мистецтвознавиця та журналістка Зоя Звиняцківська, яка першою і зреагувала на масове обговорення та висловлювання стосовно фото першої леді України.

У своєму Facebook жінка висловилася: вона в неприємному шоці, що від фото Зеленської українцям так “палало”.

Вже американці питають, що там у нас із фоткою дружини президента, і їм цитують мій пост, щоб пояснити. Я зовсім не фанатка Олени Зеленської, якщо що, але мене дуже вкурвило оце “як вона сидить?!” Тому пропоную флешмоб #sitlikeagirl — давайте покажемо врешті-решт, як треба ото порядній жінці сидіти на сходах.

До флешмобу про рівність доєдналося багато українських жінок — і зірок, і простих українок. Під хештегом #sitlikeagirl у соціальних мережах Instagram, Facebook та навіть Twitter уже зібралося багато дописів з фото дівчат та жінок у “нежіночній” позі та декілька слів, які задають відповідний тон українському руху за рівність жінки.

Юлія Зорій

Ведуча ранкової програми Ранок у Великому Місті на ICTV Юлія Зорій по собі знає, що таке хейт у мережі за просте бажання бути щасливою. Вона перебуває у шлюбі з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим, за що її часто критикують — різниця у віці між закоханими становить 20 років.

Тож пройти повз цей флешмоб Зорій не могла.

Можна скільки завгодно сперечатися і оцінювати смак і стиль, колір і бренд, але точно не посперечаєшся про силу і глибину фото, яке розповідає більше, ніж ви НЕ хочете побачити.

Василіса Фролова, Alyona Alyona, Ольга Шурова, Тала Калатай, М’ята та багато інших

Всі ці відомі жінки одним фронтом виступили на власних сторінках у соціальних мережах проти стигматизації жінки. Їхні фото справді надихають та гучно заявляють: українки теж борються за свої права.

Слова, які пише кожна з них під своїми фото, можуть дати відсіч усім хейтерам, хто й надалі живе у світі патріархальних цінностей.

Сиджу на фото, сиджу на сходах, сиджу на сцені, на лавах, на землі, на траві, на обличчях… Саджу інших. То який там хештег відповідає на питання, як мені сидіти?

Саме так коментує ці коментарі хейтерів українська реперка Alyona Alyona.

Назвала реакцію деяких українців на фото Олени Зеленської й телеведуча та акторка Тала Калатай.

А фотосет неймовірний, він увійде в істрію, як і інші роботи цієї Майстрині! Як і увійде в історію здатність деяких обгидити все, що тільки можна. Навіть під час війни, навіть тоді, коли ми намагаємося, аби світ не втомився від нас!

Долучилися до флешмобу й звичайні користувачки соціальних мереж — українки, що багатозначно показують весь сенс цього руху.

Жіночність — це не поза, не зачіска і не манікюр. Олена поєднала в собі жіночність, мужність, терплячість! Її фото передає стан усіх українок зараз, — пише користувачка Instagram Олександра.

Флешмоб лише набирає обертів: до руху доєднуються навіть торговельні марки! Доєднуйся й ти, якщо хочеш показати своє бачення власної жіночності, та додавай хештег #sitlikeagirl. Адже такі флешмоби рятують українське суспільство, так само як і флешмоби для підтримки воїнів Азовсталі. Про останній, до речі, ми розповідали тобі раніше у матеріалі.

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