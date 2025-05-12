Житло для багатодітних: як стати учасником програми Адреса дитинства

В Україні є родини, які хочуть всиновити більше дітей. Але для цього потрібно більше, ніж любов. Потрібен простір!

Названі родини, які вже виховують дітей і готові брати їх ще, потребують житла, що відповідатиме новим обставинам: більше кімнат, безбар’єрність, укриття, дитячий простір. Саме на цю потребу відповідає ініціатива Адреса дитинства, що її ініціювала Фундація Олени Зеленської. Нині запускається друга хвиля проекту.

Це про створення реальних умов для тих, хто вже робить велику справу і готовий зробити ще більше. Аби якомога більше малюків могли зростати в теплі родин.

Адреса дитинства 2 — деталі про проект

У першій хвилі, яка стартувала торік, зʼявилися 15 будинків у восьми регіонах. Там оселилися великі прийомні родини, які втратили своє житло через війну. А тепер розпочинається наступний етап — для тих, хто вже виховує прийомних дітей, або хоче взяти на виховання ще. Таких родин чимало, і їм потрібна підтримка.

Олена Зеленська підкреслила:

Мова не лише про забезпечення житлом, а й про наше бачення майбутнього. Майбутнього, у якому кожна дитина має право на родину, турботу і підтримку. Це наша спільна моральна відповідальність.

— Таким чином ми зможемо побудувати здорове суспільство, де кожна людина відчуває свою важливість, має впевненість у собі й не залишається наодинці зі своїми проблемами. І для кожної родини має бути місце, яке стане її домом, місцем сили — її адресою дитинства.

Будинки — з думкою про родину

Кожна нова оселя в рамках проекту — це одноповерховий безбар’єрний будинок площею 210 квадратних метрів. З меблями, побутовою технікою, облаштованим подвір’ям і дитячим майданчиком.

Обовʼязковий елемент — захисне укриття, збудоване за всіма нормами. Тобто, родина може заселятися одразу і жити, ростити дітей, мріяти.

Але головне — це не просто житло. Це спосіб підтримати сімейні форми виховання.

Альтернатива інтернатам. І шанс для дитини мати дім, а не тимчасове місце перебування.

Будівництво стає можливим завдяки міжнародній підтримці. Серед партнерів — уряди Естонії та Обʼєднаних Арабських Еміратів, австралійський фонд Minderoo та інші донори. Вони повірили у важливість створення дому для українців, які готові дарувати тепло дітям.

— Ці родини беруть на себе непросту місію — дати дитині турботу, дім і опору в час, коли все навколо нестабільне. Ми маємо зробити так, щоб вони мали змогу це реалізувати, — каже директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

Як долучитися до проекту

Подати заявку на участь в програмі можуть великі прийомні родини, а також прийомні сім’ї, які хочуть стати великими — тобто планують взяти на виховання більше дітей.

У формі за посиланням детально описані умови та критерії участі.

Щоб всиновити дитину в Україні, потрібно відповідати певним критеріям та довести, що ти гідний (-а) стати батьком або матір’ю. Читай далі наш матеріал: як підготуватися до усиновлення дитини.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.