Жилье для многодетных: как стать участником программы “Адреса дитинства”

В Украине есть семьи, которые хотят усыновить больше детей. Но для этого нужно больше, чем любовь. Нужно пространство!

Приемные семьи, уже воспитывающие детей и готовые брать их еще, нуждаются в жилье, которое будет отвечать новым обстоятельствам: больше комнат, безбарьерность, укрытие, детское пространство. Именно на эту потребность отвечает инициатива Адреса дитинства, инициированная Фундацией Елены Зеленской. Сейчас запускается вторая волна проекта.

Это о создании реальных условий для тех, кто уже делает большое дело — и готов сделать еще больше! Чтобы как можно больше малышей могли расти в тепле семей.

Адреса дитинства 2 — детали проекта

В первой волне, которая стартовала в прошлом году, появились 15 домов в восьми регионах. Там поселились большие приемные семьи, которые потеряли свое жилье из-за войны. А теперь начинается следующий этап — для тех, кто уже воспитывает приемных детей, или хочет взять на воспитание еще. Таких семей немало, и им нужна поддержка.

Елена Зеленская подчеркнула:

Речь не только об обеспечении жильем, но и о нашем видении будущего. Будущего, в котором каждый ребенок имеет право на семью, заботу и поддержку. Это наша общая моральная ответственность.

— Таким образом, мы сможем построить здоровое общество, где каждый человек чувствует свою важность, уверенность в себе и не остается наедине со своими проблемами. И для каждой семьи должно быть место, которое станет ее домом, местом силы — ее адресом детства.

Дома — с мыслью о семье

Каждое новое жилье в рамках проекта — это одноэтажный безбарьерный дом площадью 210 квадратных метров. С мебелью, бытовой техникой, обустроенным двором и детской площадкой.

Обязательный элемент — защитное укрытие, построенное по всем нормам. То есть семья может заселяться сразу — и жить, растить детей, мечтать.

Но главное — это не просто жилье. Это способ поддержать семейные формы воспитания.

Альтернатива интернатам. И шанс для ребенка иметь дом, а не временное место пребывания.

Строительство становится возможным благодаря международной поддержке. Среди партнеров — правительства Эстонии и ОАЭ, австралийский фонд Minderoo и другие доноры. Они поверили в важность создания дома для украинцев, которые готовы дарить тепло детям.

— Эти семьи берут на себя непростую миссию — дать ребенку заботу, дом и опору, когда все вокруг нестабильно. Мы должны сделать так, чтобы они имели возможность это реализовать, — говорит директор Фонда Елены Зеленской Нина Горбачева.

Как подать заявку в проект “Адреса дитинства”

Подать заявку на участие в программе могут большие приемные семьи, а также приемные семьи, которые хотят стать большими — то есть, планируют взять на воспитание больше детей.

В форме по ссылке подробно описаны условия и критерии участия.

Чтобы усыновить ребенка в Украине, нужно соответствовать определенным критериям и доказать, что ты достоин (-а) стать отцом или матерью. Читай дальше наш материал: как подготовиться к усыновлению ребенка.

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