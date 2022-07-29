sitlikeagirl, или Сиди как девушка. В сети запустили мощный флешмоб в поддержку Елены Зеленской: что он значит и кто присоединился

Украинское общество как никогда готово к перевоплощениям — внутренним в первую очередь. Во время всеобщего скидывания масок и оков стереотипизации общество опять оказалось на развилке: задерживать ли в своем сознании привычные стигмы о женщинах?

21 век — точно не время, когда женщине могут указывать, как ей сидеть или выглядеть, фотографироваться, от чего быть без ума и чем заниматься в свободное время. Рамок в голове каждого и каждой нужно избавляться, потому что это недостойный балласт прошлого, без равенства прав и возможностей для женщин и мужчин.

На такие размышления пользователей социальных сетей подтолкнули фото первой леди Украины Елены Зеленской, ставшей лицом диджитал-обложки Vogue USA.

Под фото Зеленской, сделанными известным американским фотографом Энни Лейбовиц, собралось немало комментариев с негативным настроением — мол, поза очень “неженственная”. Из-за такой массы хейта в сети запустили флешмоб #sitlikeagirl, что звучит Сиди как девушка.

Автором и движущей силой флешмоба стала искусствовед и журналистка Зоя Звиняцкивская, которая первой и среагировала на массовое обсуждение и высказывания относительно фото первой леди Украины.

В своем Facebook женщина высказалась: она в неприятном шоке, что от фото Зеленской украинцам так “подгорало”.

Уже американцы спрашивают, что там у нас с фоткой супруги президента, и им цитируют мой пост, чтобы объяснить. Я совсем не фанатка Елены Зеленской, если что, но меня очень взорвало это “как она сидит?!” Поэтому предлагаю флешмоб #sitlikeagirl — давайте покажем, в конце концов, как надо порядочной женщине сидеть на лестнице.

К флешмобу о равенстве присоединились многие украинские женщины — и звезды, и простые украинки. Под хештегом #sitlikeagirl в социальных сетях Instagram, Facebook и даже Twitter уже собралось много постов с фото девушек и женщин в “неженственной” позе и несколько слов, задающих соответствующий тон украинскому движению за равенство женщины.

Юлия Зорий

Ведущая утренней программы Утро в Большом Городе Юлия Зорий знает, что такое хейт в сети за простое желание быть счастливой. Она состоит в браке с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, за что ее часто критикуют — разница в возрасте между влюбленными составляет 20 лет.

Так что пройти мимо этого флешмоба Зорий не могла.

Можно сколько угодно спорить и оценивать вкус и стиль, цвет и бренд, но точно не поспоришь о силе и глубине фото, рассказывающего больше, чем вы НЕ хотите увидеть.

Василиса Фролова, Alyona Alyona, Ольга Шурова, Тала Калатай, Мята и многие другие

Все эти известные женщины одним фронтом выступили на своих страницах в социальных сетях против стигматизации женщины. Их фото действительно вдохновляют и заявляют: украинки тоже борются за свои права.

Слова, которые пишет каждая из них под своими фото, могут дать отпор всем хейтерам, кто и дальше живет в мире патриархальных ценностей.

Сижу на фото, сижу на лестнице, сижу на сцене, на скамейках, на земле, на траве, на лицах… Сажу других. Так какой там хэштег отвечает на вопрос, как мне сидеть?

Именно так комментирует эти высказывания хейтеров украинская репер Alyona Alyona.

Назвала реакцию некоторых украинцев на фото Елены Зеленской и телеведущая и актриса Тала Калатай.

А фотосет невероятный, он войдет в историю, как и другие работы этой Мастерицы! Как и войдет в историю способность некоторых полить грязью все, что только можно. Даже во время войны, даже когда мы стараемся, чтобы мир не устал от нас!

Присоединились к флешмобу и обычные пользователи социальных сетей — украинки, многозначительно показывающие весь смысл этого движения.

Женщина — это не поза, не прическа и не маникюр. Елена соединила в себе женственность, мужество, терпение! Ее фото передает состояние всех украинок сейчас, — пишет пользовательница Instagram Александра.

Флешмоб только набирает обороты: к движению присоединяются даже торговые марки! Присоединяйся и ты, если хочешь показать свое видение собственной женственности, и добавляй хештег #sitlikeagirl. Ведь такие флешмобы спасают украинское общество, равно как и флешмобы для поддержки воинов Азовстали. О последнем, кстати, мы рассказывали тебе ранее в материале.

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