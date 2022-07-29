#sitlikeagirl, или Сиди как девушка. В сети запустили мощный флешмоб в поддержку Елены Зеленской: что он значит и кто присоединился

Валентина Бойко, web-дизайнер сайта Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 29 июля 2022, 13:29
sitlikeagirl
Фото: Instagram

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