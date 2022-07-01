Наші жінки доводять свою силу всьому світу! Як українки боронять державу та знищують ворога

Жінки та діти не просто найбільше потерпають від війни. Сьогодні вони вкотре доводять свою силу. Бо жінки не лише боронять тил, а й роблять усе для перемоги.

Зараз жінка акумулювала всі свої сили. Вона воює на передовій, виховує дітей, плете сітки, приймає, турбується, готує та годує.

Вона рятує життя під обстрілами та лікує цивільних. Вона стала справжнім лідером! Усе це обговорили на Українському жіночому конгресі в Івано-Франківську.

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Сила української жінки

Перший Український жіночий конгрес провели в Івано-Франківську ще у 1934 році. Тоді там зібрались понад десять тисяч жінок із Заходу України та з-за кордону. Нині тут стартував регіональний конгрес.

Масштаби його менші, проте роль жінки переоцінити складно. Лише на фронті служать 37 тисяч, також вони тримають економічний тил, адже половина підприємців — саме жінки.

Ірина Фіщук — місцева рестораторка, створила проект Рідні. Розповідає про релоковані підприємства:

Переважна більшість компаній, які легко і гнучко підійшли — очолені жінками або є власністю жінок. Жіночий бізнес адаптувався швидше і почав працювати по-новому.

В Україні до 12 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, втім, цифра не є остаточною. Лише на Прикарпатті оселились понад 5,5 тисяч людей з Луганська. Луганщина про втрати війни знає чи не найбільше.

Ще два роки тому там створили Раду внутрішньо переміщених осіб. Більшість із них — жінки. Досвід Ради використовує Міністерство євроінтеграції, їхні приклади цікаві й іншим регіонам.

Ми говоримо з головами громад обласного рівня, державних адміністрацій, локальних про те, що внутрішні переселенці мають працювати.

Адже серед них є вчительки, лікарки, яких не вистачає, — каже радниця голови Луганської цивільної військової адміністрації Яна Любимова.

Об’єдналися жінки й у парламенті. Жіноча дипломатія підтримує і рятує державу з перших днів. Віце-спікерка Олена Кондратюк проїхала 12 європейських країн, спілкувалась із тамтешніми парламентарями, відвідала гуманітарні центри.

83% українських біженців — жінки. Як правило, висококваліфіковані фахівчині. За кордоном вони в безпеці, але мають досить проблем:

Дуже великий виклик, що далі їм робити: повертатися в Україну, якщо мають куди, або брати на себе відповідальність у країнах перебування.

Їм потрібно бути проактивними, вчити мову, думати, де знайти роботу — це виклик.

Українську жінку підтримує не лише Європа, а й увесь світ. Марія Іонова — віце-президентка Міжнародного демократичного жіночого союзу. Це впливова організація, яка об’єднує лідерок партій із понад 80 країн світу.

Треба називати імена тих жінок, які під час окупації допомагають і працюють, які чинять спротив.

Українські жінки завжди були лідерками, сьогодні й поготів. У війну вони очолили місцеві громади, волонтерські організації, вони — рушії змін, освічені та кваліфіковані, вміло тримають свій фронт оборони.

Раніше ми розповідали історії жінок-водійок, які перевозять автівки для фронту через митницю.

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