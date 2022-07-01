Наши женщины доказывают свою силу всему миру! Как украинки защищают государство и уничтожают врага

Женщины и дети не просто больше всего страдают от войны. Сегодня они еще раз доказывают свою силу. Потому что женщины не только защищают тыл, но делают все для победы.

Сейчас женщина аккумулировала все свои силы. Она воюет на передовой, воспитывает детей, плетет сетки, принимает, заботится, готовит и кормит.

Она спасает жизнь под обстрелами и лечит гражданских. Она стала настоящим лидером! Все это обсудили на Украинском женском конгрессе в Ивано-Франковске.

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Сила украинской женщины

Первый Украинский женский конгресс был проведен в Ивано-Франковске еще в 1934 году. Тогда там собралось более десяти тысяч женщин из Запада Украины и из-за границы. В настоящее время здесь стартовал региональный конгресс.

Масштабы его меньше, однако роль женщины переоценить сложно. Только на фронте служат 37 тысяч, также они держат экономический тыл, ведь половина предпринимателей именно женщины.

Ирина Фищук — местный ресторатор, создала проект Рідні. Рассказывает о релоцированных предприятиях:

Подавляющее большинство компаний, которые легко и гибко подошли — возглавлены женщинами или являются собственностью женщин. Женский бизнес адаптировался быстрее и заработал по-новому.

В Украине до 12 миллионов внутренне перемещенных лиц, но цифра не является окончательной. Только в Прикарпатье поселились более 5,5 тысяч человек из Луганска. Луганская область о потерях войны знает больше всего.

Еще два года назад там был создан Совет внутренне перемещенных лиц. Большинство из них — женщины. Опыт Совета использует Министерство евроинтеграции, их примеры интересны и другим регионам.

Мы говорим с главами общин областного уровня, государственных администраций, локальных о том, что внутренние переселенцы должны работать.

Ведь среди них есть учителя, врачи, которых не хватает, — говорит советница председателя Луганской гражданской военной администрации Яна Любимова.

Объединились женщины и в парламенте. Женская дипломатия поддерживает и спасает государство с первых дней. Вице-спикер Елена Кондратюк проехала 12 европейских стран, общалась с их парламентариями, посетила гуманитарные центры.

83% украинских беженцев — женщины. Как правило, высококвалифицированные специалисты. За границей они в безопасности, но имеют достаточно проблем:

Очень большой вызов, что дальше им делать: возвращаться в Украину, если есть куда, или брать на себя ответственность в странах пребывания.

Им нужно быть проактивными, учить язык, думать, где найти работу — это вызов.

Украинскую женщину поддерживает не только Европа, но и весь мир. Мария Ионова — вице-президент Международного демократического женского союза. Это влиятельная организация, объединяющая лидеров партий из более чем 80 стран мира.

Надо называть имена тех женщин, которые во время оккупации помогают и работают, которые сопротивляются.

Украинские женщины всегда были лидерами, сегодня и подавно. В войну они возглавили местные общины, волонтерские организации, они — двигатели перемен, образованные и квалифицированные, умело удерживающие свой фронт обороны.

Ранее мы рассказывали истории женщин-водителей, которые перевозят автомобили для фронта через таможню.

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