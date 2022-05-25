Історичний день! 25 травня жінки вперше взяли участь у засіданні парламенту! А як жінки виборювали свої права?

У цей день 115 років тому, а саме 25 травня 1907 року, жінки вперше у світі змогли взяти участь у засідання парламенту. Сталася ця подія у Фінляндії і заклала основи безпосередньої участі жінок у владі. Про історичну дату нагадав проект Цей день в історії.

25 травня 1907 року

У цей день Фінляндія ще входила до складу до складу Росії. Право обирати й бути обраною жінкам Фінляндії надали у 1906 році. Тож на виборах 1907 року до парламенту було обрано вже 19 жінок (із 200 депутатських місць).

Витоки руху за права жінок

Рух за права жінок сягає корінням 18-го століття, коли патріархальний устрій навіював жінкам та чоловікам надто різні права, соціальні функції та обов’язки.

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Права визначав цензор, почасти жінки були позбавлені більшості з них, як-от обирати і бути обраною.

Перший випадок, коли жіночі права закріпилися законом, був зафіксований у Швеції та належить до так званої Ери свободи. Тоді, у 1718 році, після смерті короля Карла XII, жінки, які сплачували податки, отримали законне право обирати членів парламенту.

Проте тривало це недовго. Вже у 1772 році король Густав III здійснив державний переворот, відновив монархію та затвердив конституцію, яка скоротила права жінок і парламенту.

Рух за права жінок у Франції та США

В 1755 році конституцією Корсиканської республіки були надані виборчі права усім громадянам, які старші за 25 років, незалежно від статі. Жінки й тут отримали права ненадовго, бо під час анексії Корсики Францією через 14 років знову втратили їх.

У Сполучених Штатах Америки першим штатом, який наділив жінок правом вибору, став Нью-Джерсі. Там у 1776 його отримали лише ті жінки, що мали якусь власність.

Однак у 1807 році під приводом боротьби з фальсифікаціями на виборах жінок разом з афроамериканцями позбавили виборчих прав.

Права жінок у 19–20 столітті

У другій половині 19-го століття жінки все ж поступово отримували права обирати — наприклад, у британській колонії Піткерн, французькій Франсвіль, Австралії, острові Мен.

Першою країною у світі, де жінки отримали рівні загальні виборчі права з чоловіками, стала Нова Зеландія. Британська колонія зі статусом самоуправної території стала революціонеркою у 1893 році.

В 1902 році права жінок обирати та бути обраними закріпили у конституції Австралії. На жаль, права не поширювались на аборигенів.

Фінляндія стала першою у світі, де загальне виборче право жінок реалізували практично — 25 травня 1907 року вони вперше взяли участь у засіданні парламенту.

Участь жінок у виборах до місцевих органів влади натомість закріпилась після здобуття Фінляндією незалежності в 1917 році.

Відтоді виборчі та інші права жінок почали закріплюватися в інших країнах активніше:

1913 рік — в Норвегії;

1915 — у Данії;

1917 — в Росії (Тимчасовим урядом);

1918 — в Канаді, Німеччині та Польщі;

1919 — в Україні та Нідерландах;

1920 — США (вся територія);

1926 — у Великобританії;

1930 — в Туреччині;

1944 — у Франції (Тимчасовим урядом після падіння режиму Віші);

1945 — у Японії.

Жіночі права в наш час

У більшості країн світу нині жінки мають рівні з чоловіками виборчі права. Найпізніше вони закріпились у Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та інших країнах.

Проте в деяких країнах досі є обмеження прав жінок від освіти до вибору. Такими є Бруней, Ліван, Саудівська Аравія та ОАЕ.

Раніше ми розповідали, що таке дискримінація та яка вона буває.