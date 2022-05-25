Исторический день! 25 мая женщины впервые приняли участие в заседании парламента! А как женщины боролись за свои права?

В этот день 115 лет назад, а именно 25 мая 1907 года, женщины впервые смогли принять участие в заседании парламента. Случилось это в Финляндии, и такое событие заложило основы непосредственного участия женщин в управлении государством. Об исторической дате напомнил проект Этот день в истории.

25 мая 1907 года

В этот день Финляндия еще входила в состав России. Право избирать и быть избранной женщинам Финляндии было предоставлено в 1906 году. Поэтому на выборах 1907 года в парламент было избрано уже 19 женщин (из 200 депутатских мест).

Истоки движения за права женщин

Движение за права женщин уходит корнями в 18 век, когда патриархальное устройство внушало женщинам и мужчинам совершенно разные права, социальные функции и обязанности.

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Права определялись цензором, отчасти женщины были лишены большинства из них, например, права избирать и быть избранной.

Первый случай, когда женские права были закреплены законом, был зафиксирован в Швеции и относится к так называемой Эре свободы. Тогда, в 1718 году, после смерти короля Карла XII, женщины, уплачивавшие налоги, получили законное право избирать членов парламента.

Однако длилось это недолго. Уже в 1772 году король Густав III совершил государственный переворот, восстановил монархию и утвердил конституцию, сократившую права женщин и парламента.

Движение за права женщин во Франции и США

В 1755 году конституцией Корсиканской республики были предоставлены избирательные права всем гражданам старше 25 лет независимо от пола. Женщины и здесь получили права не надолго, потому что во время аннексии Корсики Францией через 14 лет снова потеряли их.

В Соединенных Штатах Америки первым штатом, наделившим женщин избирательным правом, стал Нью-Джерси. Там в 1776 году его получили только те женщины, которые имели какую-то собственность.

Однако в 1807 году под предлогом борьбы с фальсификациями на выборах женщин вместе с афроамериканцами лишили избирательных прав.

Права женщин в 19–20 веке

Во второй половине 19-го века женщины все же постепенно получали право избирать — например, в британской колонии Питкерн, французской Франсвиль, Австралии, острове Мэн.

Первой страной в мире, где женщины получили равные всеобщие избирательные права с мужчинами, стала Новая Зеландия. Британская колония со статусом самоуправляющейся территории стала революционеркой в ​​1893 году.

В 1902 году права женщин избирать и быть избранными были закреплены в конституции Австралии. К сожалению, права не распространялись на аборигенов.

Финляндия стала первой в мире, где всеобщее избирательное право женщин реализовали на практике — 25 мая 1907 года они впервые приняли участие в заседании парламента.

Участие женщин в выборах местных органов власти закрепилось после обретения Финляндией независимости в 1917 году.

С тех пор избирательные и другие права женщин стали закрепляться в других странах более активно:

1913 год — в Норвегии;

1915 — в Дании;

1917 — в России (Временным правительством);

1918 — в Канаде, Германии и Польше;

1919 — в Украине и Нидерландах;

1920 — США (вся территория);

1926 — в Великобритании;

1930 — в Турции;

1944 — во Франции (Временным правительством после падения режима Виши);

1945 — в Японии.

Женские права в наше время

В большинстве стран мира сейчас женщины имеют равные с мужчинами избирательные права. Позднее они закрепились в Бахрейне, Кувейте и других странах.

Однако в некоторых странах до сих пор есть ограничения прав женщин от образования до выбора. Такими странами являются Бруней, Ливан, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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