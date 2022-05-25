Исторический день! 25 мая женщины впервые приняли участие в заседании парламента! А как женщины боролись за свои права?

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 25 мая 2022, 19:00
Рух за права жінок — як зароджувався та що сьогодні за день
Фото: Unsplash

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