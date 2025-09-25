Сміливість бути собою: головні акценти Українського Жіночого Конгресу-2025

Зустріч Українського жіночого конгресу цього разу пройде під гаслом Сміливість бути собою. І це не просто гарні слова.

Йдеться про силу, яка дозволяє брати на себе відповідальність, ламати стереотипи та виходити на перші ролі у тих сферах, де ще вчора жінки залишалися непомітними.

Український жіночий конгрес відбудеться 23 жовтня у Києві

Сміливість бути собою — це про лідерство на фронті та в громадах, у класах та лікарнях, у бізнесі та медіа. Це про рішучість вести за собою інших, створювати інновації, відновлювати країну та не боятися залишатися різними.

Засновниці Конгресу наголошують: жінки сьогодні – опора людського капіталу, а молодь – двигун змін.

Історії тих, хто вже бере на себе нові ролі — утримує сім’ї, розвиває бізнес, керує громадами, працює в Силах оборони чи вибудовує освіту та медицину — мають стати видимими.

Адже саме вони формують нову суспільну модель, де сміливість стає ключем до трансформації.

Український жіночий конгрес-2025 стане майданчиком, де пролунають голоси цих лідерів. Тут покажуть, що майбутнє держави творять конкретні люди — своїми ідеями, рішеннями та відповідальністю.

Приєднатися можна буде як офлайн, так і онлайн. Реєстрація відкриється найближчим часом на сайті womenua.today.

