Как украинцам попасть в США? Все о программе Uniting for Ukraine, ее подводных камнях и причинах отказа

Соединенные Штаты Америки — одна из стран, которая активнее всех поддерживает Украину во время войны. И это касается не только информационной и милитарной поддержки.

С апреля этого года американское правительство дает украинцам возможность в течение двух лет находиться на территории США благодаря гуманитарному паролю в рамках программы Uniting for Ukraine.

Казалось бы все просто: находишь спонсора, подаешь заявку и получаешь гуманитарный пароль. Но так ли легко на практике?

Сейчас также смотрят

Есть ли здесь подводные камни, почему могут отказать в программе и что следует сделать в первые месяцы пребывания в Америке?

На эти вопросы ответила американская иммиграционная адвокат, волонтер благотворительной организации Razom for Ukraine и соучредитель волонтерской организации Ukraine Immigration Task Force Ольга Хомяк для YouTube-канала ДеЯк. Вікна подготовили для тебя тезисы из разговора.

Сколько украинцев принимают участие в Uniting for Ukraine

Было подано более 100 000 заявок по программе Uniting for Ukraine и 70 000 было утверждено для бенефициаров-украинцев.

Уже более 35 000 украинцев приехали по программе Uniting for Ukraine в Соединенные Штаты, — заявила Ольга Хомяк.

Это данные за 12 августа и они не касаются тех, кто приехал по гуманитарному паролю через мексикано-американскую границу, а также украинцев, приехавших по туристическим визам и изменивших статус на временную защиту TPS.

Адвокат заявила: у программы пока нет конечного срока, потому что сейчас американцы готовы помогать Украине и выступать спонсорами.

Самые распространенные причины отказа

Однако найти спонсора — это только половина дела. И спонсор, и бенефициар тщательно проверяются американским правительством.

Здесь стоит отметить, что не только приемной стороне могут отказать в программе, но и человеку, претендующему на гуманитарный пароль.

Если спонсорам отказывают в основном из-за недостаточной финансовой состоятельности или проблем с законом, то для украинцев причиной отказа может быть:

совершение преступления;

просрочка визы в прошлом;

временный статус защиты в других странах.

Если иммиграционная служба Соединенных Штатов знает об этом, они, скорее всего, откажут, потому что украинец или украинка находится в другой стране в безопасности, получает помощь, — объясняет эксперт.

Также Ольга не рекомендует подаваться на несколько программ одновременно, например, в США и Канаду или в любую другую страну:

— Вам нужно провести хорошую поисковую работу, посмотреть на каждую из программ, определить для себя, которая будет лучше; где у вас будет помощь, где у вас есть родные, где вы видите для себя будущее хотя бы на несколько лет и ехать по этой программе.

Нет необходимости подаваться на все существующие программы. Вы и так сможете воспользоваться только одной из них, если это временная программа, — говорит адвокат.

Что следует сделать в первые месяцы программы

Тем, кто все же выбрал для переезда США и прибыл туда по программе Uniting for Unkraine, Ольга дала советы, что следует сделать в первые месяцы, чтобы облегчить проживание там.

По ее словам, важно сразу подать документы на получение права на работу. А если вы его не можете получить, то можно податься на федеральную помощь для украинцев. Туда входит медицинское страхование, пособие по питанию, переселение.

Кроме того, есть много организаций, которые помогают нашим людям искать жилье, работу, записаться на курсы английского языка, отдать детей в школу и т.д.

Также адвокат рекомендует выбирать штаты, где у вас уже есть кто-нибудь из родственников или знакомых, которые смогут помочь или дать совет в случае необходимости.

Также Ольга призналась, что хотя Uniting for Ukraine — временная программа, она с коллегами-адвокатами сейчас работает над лоббированием закона Ukrainian Adjustment Act.

Он позволил бы украинцам с гуманитарным паролем получить зеленую карту.

Исторически это происходило в отношении многих национальностей. Был Cuban Adjustment Act, Afagan Adjustment Act, над которым сейчас американское правительство работает.

И мы очень надеемся, что будет Ukrainian Adjustment Act. Но это занимает очень долгое время, поэтому мы надеемся, что сможем сделать это вовремя, — говорит Ольга.

Кроме США есть еще много государств, которые разнопланово поддерживают украинцев всем, чем могут. Читай, какие страны больше всего помогают Украине.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!