Рассказы

То, как “разговаривают” танки — своеобразное искусство. История танкиста с позывным Барс

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 сентября 2022, 19:00
Історія танкіста Олександра на псевдо Барс
Фото: Facebook

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То, как “разговаривают” танки — своеобразное искусство. История танкиста с позывным Барс
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