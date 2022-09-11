То, как “разговаривают” танки — своеобразное искусство. История танкиста с позывным Барс

Во второе воскресенье сентября традиционно отмечают День танкиста. Эти воины умеют управлять, а главное — “понимать” мощную военную технику. Украинские танкисты с первого дня полномасштабного вторжения уничтожают врага. Поэтому сегодня мы хотим рассказать тебе о танкисте Александре с позывным Барс.

Его историей поделился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

Александру — 36, он родом из Черкасской области. Для мужчины война началась в далеком 2014 году, тогда он потерял товарища и кума. Сейчас полномасштабная война разлучила его с семьей, поэтому девятый День рождения его сын встречал без отца.

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Он отмечает: эта война назревала давно. Еще при Голодоморе Россия убила миллионы украинцев. Это был вопрос времени, когда страна-агрессор захочет захватить наши территории.

Когда началось полномасштабное вторжение, Барс находился на стройке в Новой Каховке. Получил повестку, пошел в военкомат и присоединился к танковому подразделению.

У него есть опыт, послушная и надежная техника, слаженная команда. Александр подчеркивает: то, как “разговаривают” танки — это своеобразное искусство. Мужчина каждый день совершенствует свои умения, чтобы прогнать врага с нашей земли.

— Возможно, оно и к лучшему, что все сейчас началось, что мой ребенок не будет участвовать в войне. Даст Бог, следующие поколения война минует. Нам выпала сверхсложная и ответственная миссия остановить россиян, поэтому мы будем бороться до победного конца, –— говорит Барс.

Александр рассказывает, что не ожидал столь большой поддержки от всего мира. Он благодарен иностранным друзьям за помощь. По его словам, мы действительно объединились против жестокого врага.

— Не могу понять, как спится тем, кто нажимает на кнопки и выпускает ракеты, понимая, что они попадают в дома мирных людей. Россияне на сотни поколений вперед заслужили врагов! — заметил Барс.

Он отмечает: наши танкисты настроены только на победу. И первое, что сделает мужчина после победы, обнимет родных и навестит могилки тех, кого уже нет.

Раньше мы предлагали провести день с героями на передовой, ведь украинские танкисты показали свой обычный день.

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