Приоритетом остается Восток: Мусиенко о новом наступлении россиян и планах оккупантов

Разговоры о вероятном повторном наступлении россиян с севера все больше заполоняют новостные ленты. Об этом говорят иностранные издания, заявляют западные чиновники: мол, в ближайшие недели РФ все же решится на новую волну агрессии. Но какие приоритеты у врага — берутся разбираться военные эксперты.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал о возможности повторного большого наступления и приоритетах в планах врага.

По мнению Мусиенко, в настоящее время целесообразно рассматривать лишь наступление в районах скопления войск врага. А именно район Запорожской области, где россияне уже однократно выходили в атаки, Юг Украины и Восток.

Сейчас также смотрят

Очевидно, что приоритетом для врага остается восточное направление.

— Российские военные пытаются закрепиться на направлении Сватово — Кременная, в Бахмуте и Соледаре. Силы, которые преимущественно бросают на эти направления, — это пехота, артиллерия. Но это уже не та поддержка, которая была 24 февраля, — заключает Александр Мусиенко.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, наблюдается ограничение России в военных ресурсах. Расчет агрессора — количество живой силы.

Задача минимум для Кремля сейчас: стабилизировать линию фронта на Востоке страны, продвинуться на Донбасс. Задача максимум: оккупировать больше территорий.

— Относительно наступления на Сумскую, Черниговскую области или со стороны Беларуси: такое развитие событий возможно, но россияне учтут предыдущие ошибки и не будут растягивать свои войска по всей границе.

Но сбить нас с толку и собирать войска на одном направлении, а зайти с другого — не смогут, у них нет таких ресурсов.

Зато у россиян еще есть ресурсы бить по мирным украинским городам баллистическими ракетами или дронами-камикадзе. Сегодня утро украинцев снова было громким — о ракетной атаке 26 января читай в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!