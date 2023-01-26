Ракеты над Украиной! Что известно о вражеской атаке 26 января

Еще одно тревожное утро для Украины. 26 января российские оккупанты начали с пуска ракет. Сирены прозвучали по всей территории страны.

О том, что ракеты уже нарушили воздушное пространство Украины, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ракеты залетели на территорию Украины. Минимум две на северо-запад через Николаевскую область, — отметил он.

А позже написал еще о трех ракетах.

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Тем временем Киевская областная государственная администрация также попросила жителей области не пренебрегать тревогой.

Угроза масштабной ракетной атаки на всей территории Украины. Будьте в укрытиях или соблюдайте правило “двух стен”. Берегите себя и близких, — отметили в ведомстве.

Об угрозе ракетного удара также написали главы ряда других областей Украины.

Обновлено 10:46. Виталий Кличко рассказал, что в Голосеевском районе погиб мужчина, которому было 55 лет, еще двое — ранены. Они госпитализированы.

А глава Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что вследствие массированного ракетного удара попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому есть значительные проблемы с электроснабжением.

— Энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время. Также дал поручение начальникам районных военных администраций подсоединить ВНС и КНС к генераторам, где позволяет их мощность, организовать подвоз воды для жителей и обеспечить работу Пунктов Несокрушимости, — сказал он.

Обновлено 10:41. Киевская МВА сообщает, что в результате падения части ракеты в Голосеевском районе есть пострадавшие.

А глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о пуске второй волны ракет. Берегите себя и остаетесь в укрытиях!

Обновлено 10:34. В Одесской области повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры. В области продолжает работать ПВО, сообщил начальник Одесского РВА Юрий Крук.

Обновлено 10:13. Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщает о попадании. К счастью, пострадавших нет.

Обновлено 10:10. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о взрыве в столице. По его словам, взрывы прогремели в Днепровском районе. Все службы направляются на место.

Обновлено 10:00. Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря работе ПВО, все враждебные цели были сбиты, сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Но он отметил, что опасность воздушных ударов не миновала, призвал находиться в укрытиях до завершения тревоги.

Обновлено 9:50. Из-за обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов Укрзалізниці задерживаются на 30 минут и больше, сообщили в Укрзалізниці.

В частности:

№43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1:08);

№743/744 Киев – Львов (+0:46).

Обновлено 9:40. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время телемарафона сообщил, что пуски ракет совершили около шести вражеских Ту-95, предварительно из района Мурманской области РФ.

— Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях, работает противовоздушная оборона. Были взрывы в нескольких областях, в частности в Винницкой области… Ракеты могут лететь в разные области. В частности, мы видим, что большее внимание враг уделяет центру Украины, — добавил Игнат.

Обновлено 9:20. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что над областью продолжается воздушное сражение. Воздушные Силы контролируют пространство над Винницкой областью.

Мэр Винницы Сергей Моргнунов тоже рассказал о работе ПВО в городе. Призвал находиться в безопасности.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по состоянию на 8:27 сообщил о первых сбитиях российских ракет.

А в МВД уже традиционно напомнили украинцам о том, что важно соблюдать информационную тишину и нельзя выдавать нашу ПВО. В частности, публиковать фото и видео работы систем противовоздушной обороны, геолокацию военных, количество техники, а также высказывать предположение, какое оружие используется и для чего.

Из-за угрозы ракетных обстрелов в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Об этом сообщил ДТЭК.

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели, — отметили там.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК Юг Наталья Гуменюк говорит, что нужно быть готовыми, что новый массированный ракетный удар может быть применен прямо сейчас.

— Сейчас мы наблюдаем активность вражеской стратегической авиации по направлению Каспийского моря. Мы знаем, что в Черном море находятся российские ракетоносители, и они наготове. Сейчас мы фиксируем три ракетоносителя, которые оснащены 20 ракетами типа Калибр, — подчеркнула она.

По ее словам, враг использует сначала дроны-камикадзе для атаки, чтобы истощить систему ПВО. В ночь на 26 января украинские силы ПВО сбили все 24 вражеских дрона.

Вчера Украина получила отличные новости от партнеров. Германия объявила о передаче танков Leopard, а США — Abrams.

Но пока мы ждем нового оружия, наши военные продолжают защищать Украину. Мы должны их поддерживать и помогать им. Предлагаем тебе посмотреть карту боевых действий в Украине и отчет Генштаба, чтобы быть в курсе, какая ситуация на фронте.

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Главное фото: Киевский городской совет — последствия обстрела Киева