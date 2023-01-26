Актуальная карта боевых действий в Украине 26 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вчера Украина получила отличные новости от партнеров. Германия объявила о передаче танков Leopard, а США — Abrams. Когда они прибудут к нам, надеемся, карта боевых действий будет меняться быстрее, ведь техника должна помочь нам освободить свои территории.

Но пока мы ждем нового оружия, наши военные продолжают неустанно защищать Украину. Мы должны их поддерживать и помогать. Предлагаем тебе посмотреть на карту боевых действий в Украине и сводку Генштаба, чтобы быть в курсе, какая ситуация на фронте сейчас.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Украина получает мощные танки от стран-партнеров, а россияне, похоже, отказываются от своих.

Министерство обороны Великобритании сообщает, что Россия работала над подготовкой небольшого количества основных боевых танков Т-14 Армата к первому оперативному развертыванию в Украине.

Однако в последние месяцы развернутые российские войска не желали принять выделенный им первый транш Т-14, поскольку машины были в плохом состоянии.

Пока неясно, какие именно аспекты машин вызвали такую реакцию, но в последние три года российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем и тепловизионными системами Т-14.

В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу назвал запланированный выпуск на 2022 год только “испытательно-промышленной” партией.

Тем временем Минобороны Великобритании публикует карту боевых действий в Украине.

А специалисты ISW комментируют бои на Востоке. Вероятно, российские источники утверждали, что российские войска начали наступление в районе Угледара, чтобы отвлечь внимание от отрицательного прогресса в Бахмуте.

Оперативная ситуация в Украине на 26 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, он несет многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безрезультатные наступательные действия, все атаки противника отражены. На остальных направлениях оккупанты обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, враждебных наступательных группировок не обнаружено.

Артиллерийским обстрелам подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них: Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелечья в Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Невское Луганской области и Ямполевка Донецкой области.

под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Невское Луганской области и Ямполевка Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов. В частности, Спорное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой области.

обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов. В частности, Спорное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении противник вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

противник вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы 20 населенных пунктов. Среди них: Времовка, Свободное Поле и Новополье Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехово в Запорожской.

от танкового и артиллерийского огня пострадали районы 20 населенных пунктов. Среди них: Времовка, Свободное Поле и Новополье Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехово в Запорожской. На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись 16 населенных пунктов: Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон.

Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также Силы обороны Украины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа Орлан-10.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов противника.

Репортаж с самого горячего направления на фронте смотри тут:

Помощь от Запада приедет со временем, а уничтожать врага нужно уже сегодня! Ранее мы рассказывали о том, что военным не хватает БПЛА Валькирия. Узнай, как ты можешь им помочь, по ссылке.

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