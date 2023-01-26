Актуальная карта боевых действий в Украине 26 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вчера Украина получила отличные новости от партнеров. Германия объявила о передаче танков Leopard, а США — Abrams. Когда они прибудут к нам, надеемся, карта боевых действий будет меняться быстрее, ведь техника должна помочь нам освободить свои территории.
Но пока мы ждем нового оружия, наши военные продолжают неустанно защищать Украину. Мы должны их поддерживать и помогать. Предлагаем тебе посмотреть на карту боевых действий в Украине и сводку Генштаба, чтобы быть в курсе, какая ситуация на фронте сейчас.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Украина получает мощные танки от стран-партнеров, а россияне, похоже, отказываются от своих.
Министерство обороны Великобритании сообщает, что Россия работала над подготовкой небольшого количества основных боевых танков Т-14 Армата к первому оперативному развертыванию в Украине.
Однако в последние месяцы развернутые российские войска не желали принять выделенный им первый транш Т-14, поскольку машины были в плохом состоянии.
Однако в последние месяцы развернутые российские войска не желали принять выделенный им первый транш Т-14, поскольку машины были в плохом состоянии.
Пока неясно, какие именно аспекты машин вызвали такую реакцию, но в последние три года российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем и тепловизионными системами Т-14.
В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу назвал запланированный выпуск на 2022 год только “испытательно-промышленной” партией.
Тем временем Минобороны Великобритании публикует карту боевых действий в Украине.
А специалисты ISW комментируют бои на Востоке. Вероятно, российские источники утверждали, что российские войска начали наступление в районе Угледара, чтобы отвлечь внимание от отрицательного прогресса в Бахмуте.
Генштаб ВСУ сообщает, что враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, он несет многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безрезультатные наступательные действия, все атаки противника отражены. На остальных направлениях оккупанты обороняются.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, враждебных наступательных группировок не обнаружено.
Артиллерийским обстрелам подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них: Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелечья в Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку в Луганской области.
Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также Силы обороны Украины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа Орлан-10.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов противника.
Репортаж с самого горячего направления на фронте смотри тут:
Помощь от Запада приедет со временем, а уничтожать врага нужно уже сегодня! Ранее мы рассказывали о том, что военным не хватает БПЛА Валькирия. Узнай, как ты можешь им помочь, по ссылке.
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