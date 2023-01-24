Нам не хватает глаз в небе! Как помочь военным приобрести БПЛА Валькирия

Помогает разведывать территорию и эффективно наносить удары по врагу. Речь о беспилотнике отечественного производства Валькирия. Эти “птички” могут преодолевать расстояние в 30 км и несколько часов находиться в воздухе. Но сейчас такой техники нашим воинам не хватает. Как помочь военным приобрести БПЛА Валькирия — смотри в сюжете.
Изготовлены украинцами для нужд ВСУ, однако их еще нет на вооружении украинских военных.
Речь идет об отечественных беспилотных летательных аппаратах Валькирия. Они могут преодолевать расстояние до 30 км и находиться в воздухе два часа. Такие характеристики позволяют незаметно узнавать расположение вражеской артиллерии, при этом не подвергая опасности операторов беспилотников.
Этот борт позволяет работать с достаточного расстояния, не подвергая опасности операторов, они находятся за линией зоны поражения артиллерии противника, — говорит военнослужащий ВСУ Константин.
Этот борт позволяет работать с достаточного расстояния, не подвергая опасности операторов, они находятся за линией зоны поражения артиллерии противника, — говорит военнослужащий ВСУ Константин.
Впрочем, это не единственное преимущество. Наши “птички” находили несколько артиллерийских установок, цена которых сотни тысяч, а то и миллионы. Даже если она найдет хотя бы один танк, или несколько гаубиц, или самоходных артиллерийских установок — она уже перекрывает свою стоимость.
Цена одного такого комплекса (а это два беспилотника, один из которых запасной, и дополнительное радиолокационное оборудование) составляет 800 тыс. грн. Несколько таких бойцы уже покупали своими силами.
Сами собирали средства среди друзей, знакомых, собирали подразделением, и вот уже новые борты. Предыдущий комплекс тоже сами купили. И цена, и то, что он может дать, достаточно эффективно работает, — рассказывает военный Андрей.
Сами собирали средства среди друзей, знакомых, собирали подразделением, и вот уже новые борты. Предыдущий комплекс тоже сами купили. И цена, и то, что он может дать, достаточно эффективно работает, — рассказывает военный Андрей.
К сожалению, из-за вражеской активности, в том числе и средств радиоэлектронной борьбы на Бахмутском направлении, у бойцов сейчас остался только один такой комплекс. А этого недостаточно.
Так что наши защитники собирают средства еще на один. И надеются на нашу помощь. Присоединиться к сбору может любой желающий. Стоит только задонатить в банку благотворительного фонда Створені перемагати в Монобанке или по реквизитам.
Хочется иметь больше такой техники, больше крыльев, больше дронов — это улучшит ситуацию! А пока имеем, как говорится, то, что имеем! — говорит военнослужащий Сергей.
Хочется иметь больше такой техники, больше крыльев, больше дронов — это улучшит ситуацию! А пока имеем, как говорится, то, что имеем! — говорит военнослужащий Сергей.
Чтобы помочь военным приобрести БПЛА Валькирия, ты можешь перевести деньги сюда:
Ранее мы рассказывали, как живет разбитый Бахмут.
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Фото: Mil.gov.ua