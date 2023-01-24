Нам не хватает глаз в небе! Как помочь военным приобрести БПЛА Валькирия

Помогает разведывать территорию и эффективно наносить удары по врагу. Речь о беспилотнике отечественного производства Валькирия. Эти “птички” могут преодолевать расстояние в 30 км и несколько часов находиться в воздухе. Но сейчас такой техники нашим воинам не хватает. Как помочь военным приобрести БПЛА Валькирия — смотри в сюжете.

На фронте не хватает БПЛА Валькирия: как помочь военным

Изготовлены украинцами для нужд ВСУ, однако их еще нет на вооружении украинских военных.

Речь идет об отечественных беспилотных летательных аппаратах Валькирия. Они могут преодолевать расстояние до 30 км и находиться в воздухе два часа. Такие характеристики позволяют незаметно узнавать расположение вражеской артиллерии, при этом не подвергая опасности операторов беспилотников.

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Этот борт позволяет работать с достаточного расстояния, не подвергая опасности операторов, они находятся за линией зоны поражения артиллерии противника, — говорит военнослужащий ВСУ Константин.

Впрочем, это не единственное преимущество. Наши “птички” находили несколько артиллерийских установок, цена которых сотни тысяч, а то и миллионы. Даже если она найдет хотя бы один танк, или несколько гаубиц, или самоходных артиллерийских установок — она уже перекрывает свою стоимость.

Цена одного такого комплекса (а это два беспилотника, один из которых запасной, и дополнительное радиолокационное оборудование) составляет 800 тыс. грн. Несколько таких бойцы уже покупали своими силами.

Сами собирали средства среди друзей, знакомых, собирали подразделением, и вот уже новые борты. Предыдущий комплекс тоже сами купили. И цена, и то, что он может дать, достаточно эффективно работает, — рассказывает военный Андрей.

Как помочь военным приобрести БПЛА Валькирия

К сожалению, из-за вражеской активности, в том числе и средств радиоэлектронной борьбы на Бахмутском направлении, у бойцов сейчас остался только один такой комплекс. А этого недостаточно.

Так что наши защитники собирают средства еще на один. И надеются на нашу помощь. Присоединиться к сбору может любой желающий. Стоит только задонатить в банку благотворительного фонда Створені перемагати в Монобанке или по реквизитам.

Хочется иметь больше такой техники, больше крыльев, больше дронов — это улучшит ситуацию! А пока имеем, как говорится, то, что имеем! — говорит военнослужащий Сергей.

Чтобы помочь военным приобрести БПЛА Валькирия, ты можешь перевести деньги сюда:

ПриватБанк: 5169335100639687

UA643052990000026000033303711

Ранее мы рассказывали, как живет разбитый Бахмут.

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Фото: Mil.gov.ua