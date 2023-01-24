Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 24 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 января 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Больше видео
0:52:02
Зустріч Володимира Зеленського та Бориса Джонсона з українськими студентами
С юмором, но на серьезные темы! О чем говорили Борис Джонсон и Владимир Зеленский с украинскими студентами
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 23 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:06:04
День Соборності України: привітання Володимира Зеленського
Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая! Поздравление Владимира Зеленского с Днем Соборности Украины
0:03:40
Гуртожиток Львівщина
Это не просто общежитие — это шанс на жизнь без обстрелов. Как Львовская область помогает переселенцам
Смотреть больше

Последние видео
Карта бойових дій в Україні

Актуальная карта боевых действий в Украине 24 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:52:02
Зустріч Володимира Зеленського та Бориса Джонсона з українськими студентами
С юмором, но на серьезные темы! О чем говорили Борис Джонсон и Владимир Зеленский с украинскими студентами
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 23 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:06:04
Живий ланцюг 1990 рік: як це було насправді розповідає Богдан Горинь
“Живий ланцюг”, объединивший Украину: бывший диссидент вспоминает, как это было
0:06:04
День Соборності України: привітання Володимира Зеленського
Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая! Поздравление Владимира Зеленского с Днем Соборности Украины
0:03:40
Гуртожиток Львівщина
Это не просто общежитие — это шанс на жизнь без обстрелов. Как Львовская область помогает переселенцам
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:42
Мистецтво
Смертоносное железо становится произведением искусства! Как запорожские художники творят чудеса
0:03:39
Медицина ЗСУ
Состояние многих пациентов очень запущено… С чем столкнулась медицина в прифронтовых городах
0:02:55
Історія дівчини, яка дивом вижила після атаки на Дніпро 14 січня
Случилось бы самое худшее. Как поездка в горячую точку спасла девушку из Днепра от смерти под завалами
Больше видео
Зустріч Володимира Зеленського та Бориса Джонсона з українськими студентами
Читать дальше
С юмором, но на серьезные темы! О чем говорили Борис Джонсон и Владимир Зеленский с украинскими студентами

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь