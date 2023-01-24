Актуальная карта боевых действий в Украине 24 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

В запросах на новое оружие общество не сразу заметит возможность дать волю не только танкам Леопард, но и освободить не один населенный пункт на карте боевых действий благодаря им.

В цифрах утрат мир не видит лиц. В фото вряд ли ощутишь настоящий дух войны, пропитанный кровью и пеплом, что сыпется после очередных обстрелов.

Но несмотря на отсутсвие возможности увидеть своими глазами, что такое на самом деле война, ее можно почувствовать сердцем. Именно оно подскажет, как поступить, почему нужно продолжать поддерживать украинских защитников мира и упорно идти к победе.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Самый опасный прогноз относительно возможного большого наступления России на север Украины со стороны Беларуси выглядит маловероятным.

Сейчас эксперты оценивают риск российского вторжения в Украину из Беларуси как очень низкий, но продолжат отчитываться о своих наблюдениях и прогнозах.

В настоящее время российские войска продолжают ограниченные контратаки с целью восстановления утраченных позиций на линии Сватово-Кременная и наступательных действий в районе Бахмута и Донецка-Авдеевки.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 января 2023

Генштаб ВСУ сообщает, что захватчики в течение суток нанесли четыре ракетных удара по населенным пунктам и 18 авиационных ударов. Две ракеты были уничтожены нашей ПВО. Также враг провел 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка, Бояро-Лежачи и Стукаловка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Каменка и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении огневого поражения получили районы Макеевки, Площанки, Кременной, Дибровы и Кузьминого Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали, в частности, Камышеваха Донецкой области, а также Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз огневого воздействия с РСЗО испытали Антоновка и Херсон.

В течение 20-21 января враг проводил наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков. По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны Украины потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них — безвозвратные.

Кроме того, уничтожены девять единиц вооружения и военной техники разного типа, в том числе танк, шесть единиц БМП и бронеавтомобиль Тигр. Еще четыре единицы повреждены.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также, наши защитники сбили два вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат Орлан-10 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили три района сосредоточения оккупантов и вражеский состав логистики.

Не забывает враг и об информационном направлении борьбы. Поэтому постоянно в инфопространстве могут вспыхивать споры и скандалы, которые не всегда разожжены украинцами.

Чтобы сохранить прозрачность и достичь взаимопонимания с гражданами Украины, министр обороны Алексей Резников прокомментировал ситуацию по стоимости закупки продуктов для ВСУ в военное время.

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