Свою позицию я озвучил — нулевая толерантность к коррупции: Резников прокомментировал скандал о стоимости закупки продуктов для ВСУ

В единстве наша сила. Мы неоднократно себе это повторяем, чтобы держаться на фоне трагических событий, которые постигают нас каждый день. Однако нельзя забывать, что наши слова долетают и до врага. Как бы мы ни хотели видеть его бестолковым, но он до сих пор остается чрезвычайно опасным.

Поэтому постоянно в информационном пространстве могут возникать споры и скандалы. Одним из последних и наиболее громких обсуждений стала стоимость закупки продуктов для ВСУ.

Слова о печально известной измене и коррупции начали распространяться не только в сети, но и мыслях украинцев. Чтобы сохранить прозрачность и достичь взаимопонимания с гражданами Украины, министр обороны Алексей Резников прокомментировал ситуацию о стоимости закупки продуктов питания для ВСУ в военное время.

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Обеспечение питанием военных — один из приоритетов Минобороны

Чиновник заявил, что на обеспечение питанием военнослужащих в 2023 году будут направлены десятки миллиардов гривен, поскольку это большой рынок.

Обеспечение наших воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях боевых действий является одним из приоритетов Минобороны.

Поскольку государство тратит немало средств на обеспечение наших защитников питанием, важно было демонополизировать это направление.

Как отметил Алексей Резников, прошлой зимой его команде, несмотря на значительное давление, удалось побороть монополию на рынке. Это было необходимо, чтобы обезопасить систему снабжения питания армии от уязвимости и зависимости от одного поставщика.

Преодоление монополии позволило успешно организовать питание армии, численность которой увеличилась в несколько раз, несмотря на все сложности активной фазы войны.

Минобороны заключило контракты с восемью поставщиками на обеспечение услуги питания.

Предоставление услуги питания по принципу “еда ходит за военными”

За каждым из восьми поставщиков закреплено определенное количество воинских частей. И если военнослужащие меняют свое место дислокации, например, отправляются в зону боевых действий, то поставщик должен по контракту гарантировать доставку продовольствия туда.

Независимо от количества локаций и количества людей в них. Это — риски, которые принимает на себя бизнес, заключая контракт. Это особые требования к логистике.

Таким образом, в Украине не существует так называемых тыловых регионов с точки зрения обеспечения военнослужащих питанием.

Минобороны не производит закупку отдельных продуктов

Министерство обороны Украины не заключает контракты на закупку отдельных продуктов, а делает это на поставку комплексной услуги по обеспечению питания.

Предметом закупки является стоимость суточного рациона для военнослужащего. Этот рацион имеет четкие критерии по калорийности и другим параметрам.

То есть, если говорить простыми словами, Минобороны закупает готовый суточный рацион на день для военнослужащих. В свою очередь, поставщики, с которыми заключили контракт, должны за определенную сумму обеспечить бойцов питанием на день.

Цена суточного рациона зафиксирована на год

В прошлом году Минобороны платило 120 грн за суточный рацион одного бойца. В этом году с учетом повышения цен удалось договориться о сумме 145,8 грн.

Номинально произошел рост стоимости услуги на 21,5%. Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6%.

Такая сумма устанавливается на год, поэтому в случае дальнейшего роста цен стоимость суточного рациона не повысится. Все риски при таких условиях берет на себя поставщик.

Актуальность и соответствие цен на продукты

Питание военнослужащих, начиная с 2016 года, осуществляется на основе каталога, включающего 400 позиций продуктов. Их стоимость может отличаться от той, которая представлена в наших магазинах, так же как отличаются ценники в разных супермаркетах.

Цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения, в частности Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса Министерства юстиции Украины. Они определяют некий диапазон.

Именно в соответствующий диапазон и пытается уложиться Минобороны при заключении договоров о предоставлении услуг питания.

Больше всего людей возмутили завышенные цены на яйца, поскольку в опубликованных документах их стоимость была превышена практически вдвое. Это оказалось ошибкой поставщика, неправильно указавшего цену — не за штуку, а за килограмм.

Ошибка компании в Минобороны была обнаружена еще в конце декабря 2022 года, как и некоторые технические ошибки в других договорах. После этого руководитель подразделения был отстранен.

На сегодняшний день по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки, воинские части сверяют с каталогом, исправляются технические ошибки, готовятся дополнительные соглашения по поставкам в пределах доказанных параметров государственного бюджета и т.д.

После всех проверок документы будут зарегистрированы в Госказначействе, и уже потом Минобороны начнет выполнять свои обязательства перед поставщиками и наоборот.

То есть с юридической точки зрения обнародованные соглашения не вступили в действие, поскольку на тот момент не прошли все соответствующие проверки.

Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку.

Обнародование информации состоялось до встречи Рамштайн

Алексей Резников отмечает, что информацию о якобы завышенных ценах на закупку питания для военнослужащих начали распространять именно перед встречей Рамштайн-8.

Поскольку никакой фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций, наиболее очевидной целью является попытка подрыва доверия к Минобороны в очень ответственный момент.

Поэтому тот человек, который способствовал обнародованию одного из контрактов, совершил служебное преступление. Его личность будет установлена и привлечена к ответственности, а также соответственно будут установлены мотивы данного поступка.

Свою позицию я озвучивал не раз: нулевая толерантность к коррупции… Я не позволю заблокировать поставки продовольствия в армию или вернуть монополию на рынке. Я не позволю безосновательными обвинениями создать почву для блокировки поставок оружия.

Также ранее мы более подробно рассказывали, какое оружие получит Украина в результате встречи союзников Рамштайн-8.

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