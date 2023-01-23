Свою позицію я озвучив — нульова толерантність до корупції: Резніков прокоментував скандал про вартість закупівлі продуктів для ЗСУ

У єдності наша сила. Ми неодноразово собі це повторюємо, щоб триматись на тлі трагічних подій, які спіткають нас чи не кожного дня. Проте не можна забувати, що наші слова долітають і до ворога. Хай як нам хочеться бачити його недолугим, але він досі залишається надзвичайно небезпечним.

Тому повсякчас в інформаційному просторі можуть спалахувати суперечки та скандали. Одним з останніх та найбільш гучних обговорень стала вартість закупівлі продуктів для ЗСУ.

Слова про сумнозвісну зраду та корупцію почали ширитись не лише в мережі, але й думках українців. Щоб зберегти прозорість та досягти взаєморозуміння з громадянами України, міністр оборони Олексій Резніков прокоментував ситуацію щодо вартості закупівлі продуктів для ЗСУ у воєнний час.

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Забезпечення харчуванням військових — один з пріоритетів Міноборони

Посадовець заявив, що на забезпечення харчуванням військовослужбовців у 2023 році будуть спрямовані десятки мільярдів гривень, оскільки це великий ринок.

Забезпечення наших воїнів якісним і безперебійним харчуванням в умовах бойових дій є одним із пріоритетів Міноборони.

Оскільки держава витрачає чимало коштів на забезпечення наших захисників харчуванням, то важливо було демонополізувати цей напрям.

Як зазначив Олексій Резніков, минулої зими його команді, попри значний тиск, вдалось побороти монополію на ринку. Це було необхідно, щоб убезпечити систему постачання харчів армії від вразливості та залежності від одного постачальника.

Подолання монополії дало змогу успішно організувати харчування армії, чисельність якої збільшилась у кілька разів, незважаючи на всі складнощі активної фази війни.

Наразі Міноборони уклало контракти з вісьмома постачальниками на забезпечення послуги харчування.

Надання послуги харчування за принципом “їжа ходить за військовими”

За кожним з восьми постачальників закріплена певна кількість військових частин. І якщо військовослужбовці змінюють своє місце дислокації, наприклад, вирушають у зону бойових дій, то постачальник повинен за контрактом гарантувати доставку продовольства.

Незалежно від кількості локацій та кількості людей у них. Це — ризики, які приймає на себе бізнес, укладаючи контракт. Це особливі вимоги до логістики.

Тобто в Україні не існує так званих тилових регіонів з погляду забезпечення військовослужбовців харчуванням.

Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів

Міністерство оборони України не укладає контракти на закупівлю окремих продуктів, а робить це на постачання комплексної послуги із забезпечення харчування.

Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Цей раціон має чіткі критерії щодо калорійності та інших параметрів.

Тобто, якщо говорити простими словами, Міноборони закуповує вже готовий добовий раціон на день для військовослужбовців. Своєю чергою, постачальники, з якими уклали контракт, повинні за певну суму забезпечити бійців харчуванням на день.

Ціна добового раціону зафіксована на рік

Минулого року Міноборони платило 120 грн за добовий раціон одного бійця. Цього року з урахуванням підвищення цін вдалося домовитись про суму 145,8 грн.

Номінально відбулося зростання вартості послуги на 21,5%. Але цей показник навіть менший за рівень інфляції, яка за рік сягнула 26,6%.

Така сума встановлюється на рік, тому в разі подальшого зростання цін вартість добового раціону не підвищиться. Усі ризики за таких умов бере на себе постачальник.

Актуальність та відповідність цін на продукти

Харчування військовослужбовців, починаючи з 2016 року, здійснюється на основі каталогу, що включає 400 позицій продуктів. Їхня вартість може різнитись із тією, яка є у наших магазинах, так само як і відрізняються цінники у різних супермаркетах.

Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи, зокрема Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. Вони визначають певний діапазон.

Саме у відповідний діапазон і намагається вкластися Міноборони, укладаючи договори на надання послуг харчування.

Найбільше загал обурили завищені ціни на яйця, оскільки в опублікованих документах їх вартість була перевищена практично вдвічі. Це виявилось помилкою постачальника, який неправильно вказав ціну — не за штуку, а за кілограм.

Помилку компанії у Міноборони виявили ще наприкінці грудня 2022 року, як і деякі технічні помилки в інших договорах. Після цього керівник підрозділу був відсторонений.

Станом на зараз по усіх контрактах завершуються додаткові внутрішні перевірки, військові частини звіряють з каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо постачання у межах доведених параметрів державного бюджету тощо.

Після усіх перевірок документи будуть зареєстровані у Держказначействі, і вже потім Міноборони почне виконувати свої зобов’язання перед постачальниками й навпаки.

Тобто з юридичного погляду угоди, які були виставлені на загал, не набрали чинності, оскільки на момент оприлюднення не пройшли усі відповідні перевірки.

Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку.

Оприлюднення інформації відбулось до зустрічі Рамштайн

Олексій Резніков наголошує, що інформацію про нібито завищені ціни на закупівлю харчування для військовослужбовців почали поширювати саме перед зустріччю Рамштайн-8.

Оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до Міноборони у дуже відповідальний момент.

Тому та людина, яка сприяла оприлюдненню одного з контрактів, вчинила службовий злочин. Її особу буде встановлено та притягнуто до відповідальності, а також відповідно будуть встановлені мотиви її вчинку.

Свою позицію я озвучував неодноразово: нульова толерантність до корупції… Я не дозволю заблокувати постачання продовольства до армії чи повернути монополію на ринку. Я не дозволю безпідставними звинуваченнями створити ґрунт для блокування поставок зброї.

Також раніше ми детальніше розповідали, яку зброю отримає Україна в результаті зустрічі союзників Рамштайн-8.

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