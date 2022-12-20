Ціни на продукти в Україні: що подорожчає найближчим часом та чого очікувати у наступному році

За два місяці постійних відключень світла український бізнес вже пристосувався до непростих умов роботи — на генераторах працюють не лише дрібні кав’ярні, магазини, перукарні, але й великі підприємства.

Хоча устаткування досі катастрофічно бракує і не завжди воно рятує. Але все обладнання, яке скуповує бізнес — від маленьких генераторів до великих промислових — дуже дороге, плюс витрати на пальне, яке нещодавно знову піднялося у ціні. Тому і вартість товарів змінюється.

Інфляція в Україні дещо уповільнилася, але ціни на продукти все одно останнім часом піднялися. За останній місяць подорожчали знову яйця та молочка.

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Це так званий ефект генератора, оскільки підприємства зараз змушені закуповувати обладнання, щоб мати змогу продовжувати працювати.

Через енергетичний тероризм російських окупантів генератори зараз коштують значно більше, ніж влітку чи навіть восени. Крім того, попит на них шалений як в Україні, так і в Європі. Для наших виробників, які й так переживають не найкращі часи, це додаткові витрати, тож їх закладають у собівартість продукції.

Наприклад, практично всі українські птахофабрики забезпечені генераторами, але повноцінно працювати на них складно. Тож наступного року ймовірно будуть скорочувати поголів’я, яке і так зменшилося за ці десять місяців. Це означає, що будуть дорожчати і м’ясо, і яйця.

Складно нині працювати й хлібзаводам. Процес замішування тіста та випікання хліба не швидкий, а під відключення світла його не підлаштуєш. Тому чи не щодня з’являється по декілька тонн браку.

Пекти хліб на генераторах неможливо, оскільки потужностей не вистачає. Тому виробники змушені скорочувати свій асортимент. Крім того, навіть якщо спекти хліб вдається, то невідомо, чи зможе магазин його продати, знову ж таки через відключення світла.

А поки в Асоціації пекарів України прогнозують, що ціна хліба зросте до п’яти відсотків. Ще до 10-15% додадуть у ціні молочні продукти та м’ясо. Та одна надія бізнесу, що навесні ситуація буде кращою і зростання цін вдасться зупинити.

Грудень для українців завжди був викликом, але цього року він особливо тяжкий, як морально, так і фінансово. Крім того, більшість українців прагнуть все одно не оминати увагою свята, тому з’являється питання, як зростуть ціни на новорічний стіл 2023. Якщо тебе це теж бентежить, читай більше за посиланням.

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