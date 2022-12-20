Lifestyle

Ціни на продукти в Україні: що подорожчає найближчим часом та чого очікувати у наступному році

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 20 Грудня 2022, 07:30

Більше відео
0:06:04
Різдво в Україні 2022
25 грудня чи 7 січня? Коли святкувати Різдво в Україні 2022
0:03:12
Покинуті тварини України
Їх кинули помирати… Врятовані волонтерами тварини відновлюються після пережитого
0:02:58
Організація Землячки забезпечує українських захисниць усім необхідним
І одягом, і ліками, і гігієнічними засобами — як волонтерки підтримують українських захисниць на передовій
0:05:39
Скасування мита
Рада скасувала мита на імпорт генераторів для українців — все, що тобі потрібно знати
Дивитись більше

Останні відео
коли буде світло київ - пояснення дтек

Київ після удару: коли буде світло та тепло у будинках столиці
0:06:04
Різдво в Україні 2022
25 грудня чи 7 січня? Коли святкувати Різдво в Україні 2022
0:05:27
Ціни на продукти в Україні
Ціни на продукти в Україні: що подорожчає найближчим часом та чого очікувати у наступному році
0:03:29
Любимівка на Херсонщині: як живе село після звільнення
Будинки розстрілювали впритул, а в школі влаштували катівню — жителі Любимівки розповідають про сім місяців окупації
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:35
армія дронів
“Очі” артилерії знайдуть кожного окупанта! Як дрони творять дива на передку
0:03:48
Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині
Думала, що батьків уже немає! Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині
0:03:54
Як тримається Бахмут — найгарячіша точка східного фронту
За один штурм 20-30 двохсотих: як тримається Бахмут — найгарячіша точка фронту
0:01:11
Вибухи у києві зараз
Вибухи у Києві сьогодні: що відомо про прильоти у столиці
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 19 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Різдво в Україні 2022
Читати далі
25 грудня чи 7 січня? Коли святкувати Різдво в Україні 2022
Любимівка на Херсонщині: як живе село після звільнення
Читати далі
Будинки розстрілювали впритул, а в школі влаштували катівню — жителі Любимівки розповідають про сім місяців окупації

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь