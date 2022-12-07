Відсутність електрики впливає і на це — на які продукти можуть зрости ціни

Цього року на ріст цін вплинуло багато факторів: повномасштабне вторгнення Росії, тимчасова окупація територій, знищення підприємств добувної промисловості, проблеми з логістикою та електроенергією. Проте і це ще не кінець.

За даними Мінекономіки, за останні дев’ять місяців ціни виробників промислової продукції зросла на 25,8%. Але експерти кажуть, що вони можуть продовжувати рости.

Як можуть змінюватимуться ціни й на які саме продукти, розповів аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Валентин Літвінов для Фактів ICTV.

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За його словами, на ріст цін впливають суто економічні чинники: вартість виробництва і перероблення продуктів. Це також залежить від стабільності енергосистеми.

— Якщо енергосистема України працюватиме стабільно, з плановими відключеннями, то очікувати якогось великого підвищення не варто. Воно може бути близько 5–10% через дорожчання у собівартості, через роботу генераторів, — пояснює експерт.

На які продукти зростуть ціни

Насамперед можуть зрости ціни на хлібобулочні вироби. Їхнє виробництво потребує багато електроенергії. Також можуть здорожчати м’ясо та молочні товари, бо для їхнього зберігання потрібно багато електроенергії.

Валентин Літвінов каже, що ціни на цукор та олію сильно не зростуть. Варто очікувати здорожчення тих товарів, де використовують електроенергію. Виробники вкладають кошти в генератори та пальне для їхньої роботи.

— За не дуже гарного сценарію можна очікувати підвищення на близько 20%, якщо підприємства здебільшого працюватимуть на власній електроенергії, — прогнозує експерт, додаючи, що все залежить від подій в Україні.

Попри війну, в Україні був хороший врожай:

гречки зібрали більше, ніж торік;

пшениці зібрали менше, але це все одно у три – чотири рази більше за внутрішнє споживання;

схожа ситуація із соняшником.

Валентин Літвінов каже, що Україна сподівається на допомогу іноземних партнерів з придбанням генераторів та закупівлею палива для них, їхнього обслуговування.

Яка ситуація з імпортом

Експерт каже, що здорожчання на імпортні товари поки може не бути. Національний банк поки утримує курс, а світова інфляція, здається, вже досягла піку, також немає стрибків цін і на світових ринках.

Єдиною проблемою імпорту може бути логістика, бо вона дорога.

— Наші фермери не отримують того доходу, який є на світових товарних біржах, бо 30–50% ціни забирає логістика. Є великі ризики, комісії для перевізників і страхувальників. З імпортом те саме, — розповідає аналітик.

Навіть якщо українські підприємства довго працюватимуть на генераторах, товари будуть конкурентно спроможними на внутрішніх ринках порівняно з європейськими.

Експерти закликають українців не панікувати й не скуповувати товари, адже це може зіграти проти покупців. Надмірний ажіотаж створює дисбаланс ринку.

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