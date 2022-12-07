Економія

Відсутність електрики впливає і на це — на які продукти можуть зрости ціни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 16:00
Зростання цін: які продукти здорожчають через відсутність електрики
Фото: Pexels

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