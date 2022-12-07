Отсутствие электричества влияет и на это — на какие продукты могут вырасти цены

В этом году на рост цен повлияли многие факторы: полномасштабное вторжение России, временная оккупация территорий, уничтожение предприятий добывающей промышленности, проблемы с логистикой и электроэнергией. Однако и это еще не конец.

По данным Минэкономики, за последние девять месяцев цены производителей промышленной продукции выросли на 25,8%. Но эксперты говорят, что они могут продолжать расти.

Как могут изменяться цены и на какие продукты, рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Валентин Литвинов для Фактов ICTV.

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По его словам, на рост цен влияют сугубо экономические факторы: стоимость производства и переработки продуктов. Это также зависит от стабильности энергосистемы.

— Если энергосистема Украины будет работать стабильно, с плановыми отключениями, то ожидать какого-либо повышения не стоит. Оно может быть около 5–10% из-за подорожания в себестоимости, из-за работы генераторов, — объясняет эксперт.

На какие продукты вырастут цены

В первую очередь, могут вырасти цены на хлебобулочные изделия. Их производство требует много электроэнергии. Также могут подорожать мясо и молочные товары, потому что для их хранения требуется много электроэнергии.

Валентин Литвинов говорит, что цены на сахар и подсолнечное масло сильно не вырастут. Следует ожидать подорожания тех товаров, где используется электроэнергия. Производители вкладывают средства в генераторы и горючее для их работы.

— При не очень хорошем сценарии можно ожидать повышения около 20%, если предприятия в большинстве своем будут работать на собственной электроэнергии, — прогнозирует эксперт, добавляя, что все зависит от событий в Украине.

Несмотря на войну, в Украине был хороший урожай:

гречки собрали больше, чем в прошлом году;

пшеницы собрали меньше, но это все равно в три – четыре раза больше внутреннего потребления;

похожая ситуация с подсолнечником.

Валентин Литвинов говорит, что Украина надеется на помощь иностранных партнеров в приобретении генераторов и закупке топлива для них, их обслуживании.

Какая ситуация с импортом

Эксперт говорит, что подорожание импортных товаров пока может не быть. Национальный банк пока удерживает курс, а мировая инфляция, кажется, уже достигла пика. Также нет скачков цен и на мировых рынках.

Единственной проблемой импорта может быть логистика, потому что она дорогая.

— Наши фермеры не получают доход, который есть на мировых товарных биржах, потому что 30–50% цены забирает логистика. Есть большие риски, комиссии для перевозчиков и страхователей. С импортом то же самое, — рассказывает аналитик.

Даже если украинские предприятия будут долго работать на генераторах, товары будут конкурентоспособными на внутренних рынках по сравнению с европейскими.

Эксперты призывают украинцев не паниковать и не скупать товары, потому что это может сыграть против покупателей. Чрезмерный ажиотаж дисбалансирует рынок.

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