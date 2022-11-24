Все будет и дальше дорожать? Что будет происходить с ценами на продукты в Украине в декабре

Осенью украинцы заметили резкий скачок в цене на яйца — очень популярный и необходимый продукт.

Так, если 1 сентября цена на него колебалась в районе 37,5 грн за десяток, то уже в ноябре она подскочила местами до 77,5 грн.

Дорожают и другие товары продуктовой корзины украинцев. 24 канал разобрался, каких цен следует ждать в декабре и от чего это зависит.

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Цены на яйца в декабре

Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики Светлана Пашко рассказывает, что рост цен на яйца имеет несколько причин:

уменьшение объемов производства из-за прекращения репродукции кур-несушек;

увеличение производственных расходов;

рост цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и расходы на логистику;

повышение себестоимости продукции из-за увеличения цен на комбикорм;

убыточность отрасли из-за войны.

Подорожание яиц, естественно, приводит к уменьшению их потребления. Однако в начале ноября Минагрополитики и ассоциация Союз птицеводов Украины подписали меморандум, в рамках которого производители должны насытить внутренний рынок яйцами.

Сделать это можно благодаря увеличению поголовья кур-несушек и объемов производства яиц. Соглашение будет действовать до 31 декабря, а поэтому Институт аграрной экономики прогнозирует, что до конца 2022 года розничные цены на яйца могут стабилизироваться и даже немного упасть.

Однако директор научно-исследовательской станции птицеводства НААН Олег Катеринич считает, что цена комбикорма будет все-таки расти. А от этого зависит около 70% себестоимости яиц.

Цены на продукты в Украине в декабре

Заместитель главы во Всеукраинском аграрном совете Денис Марчак отмечает, что в течение декабря в Украине подорожают продукты, для производства и хранения которых необходимы значительные затраты электроэнергии.

Речь идет о повышении цен на:

мясные продукты — на 7–10%;

молочные продукты — на 10–15%;

кондитерские изделия;

хлеб и подсолнечное масло — на 10%;

овощи борщевого набора — на 15–20%.

Использование генераторов на топливе обходится примерно в пять раз дороже. Поэтому мы будем наблюдать подорожание ряда продуктов на 10–15% в зависимости от категории, — говорит Марчак.

Ожидается, что отечественные и экзотические фрукты (например, бананы и цитрусовые) будут оставаться примерно на том же ценовом уровне.

Что подешевеет в декабре

Светлана Пашко отмечает, что благодаря хорошему урожаю зерновых культур рост цен на крупу и муку замедлился.

Следовательно, эксперт прогнозирует, что до конца года они не только не будут дорожать, но и могут немного упасть в цене — до 5%.

Специалисты считают, что Украине не грозит дефицит каких-либо продуктов, но искусственный ажиотаж может повлечь за собой еще большее повышение цен. Также ситуация на рынке будет зависеть от стабильности энергосистемы страны.

Во время войны больше всего пострадала отечественная экономика. Инфляция в Украине быстро начала расти. Читай, что это значит и как повлияет на жизнь людей.

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