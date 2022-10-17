Какой будет цена на картошку в этом году и хватит ли ее украинцам — мнение эксперта

Сейчас в Украине активно занимаются сбором урожая картошки. Тем, кому посчастливилось сделать это до обильных ливней, поливавших поля весь сентябрь, можно не волноваться — зимой они без проблем будут лакомиться вторым хлебом.

А вот те, кто только начал заниматься сбором картофеля, переживают. Ведь при хранении овощей есть риск того, что картофель сгниет.

Из-за мокрой земли во время обильных дождей техника для сбора урожая просто не могла зайти в поля.

Поэтому сейчас хозяевам нужно тщательно просушить картофель, чтобы он хорошо хранился.

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Если для овощей не жалеть средств защиты, то урожаю ничего не будет угрожать.

Но вот сделать это могут единицы, потому что такие препараты очень подорожали.

Эксперты говорят, что украинцы в 2022 году точно будут с картошкой, ведь ее посадили в этом году больше и урожай обильный.

Именно поэтому она должна быть недорогой.

Но хорошо ли она будет храниться, пока неизвестно. Возможно, ближе к зиме будет наблюдаться рост цен.

Так считает Павел Мартышев, аналитик центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики.

Я думаю, в этом году сбор картофеля будет в районе 20 млн тонн. Мы полностью покроем внутренние потребности и, возможно, немного сможем экспортировать.

Сейчас картошку в столице можно купить по 10 грн за 1 кг, в регионах есть и по 6 грн.

Это достаточно доступная цена, и радикально она не будет расти.

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