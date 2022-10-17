Еда и рецепты

Какой будет цена на картошку в этом году и хватит ли ее украинцам — мнение эксперта

Анна Голишевская, редактор сайта 17 октября 2022, 17:00
Урожай картоплі 2022
Фото: Unsplash

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