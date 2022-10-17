Їжа та рецепти

Якою буде ціна на картоплю цьогоріч та чи вистачить її українцям — думка експерта

Анна Голішевська, редакторка сайту 17 Жовтня 2022, 17:00
Урожай картоплі 2022
Фото: Unsplash

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