Якою буде ціна на картоплю цьогоріч та чи вистачить її українцям — думка експерта

Зараз в Україні активно займаються збором урожаю картоплі. Тим, кому пощастило зробити це до рясних злив, які поливали поля весь вересень, можна не хвилюватися, — взимку вони ласуватимуть другим хлібом вдосталь.

А от ті господарі, які почали займатися збором картоплі зараз, хвилюються. Адже під час зберігання овочів є ризик того, що картопля згниє.

Через мокру землю за рясних дощів техніка для збирання урожаю просто не могла зайти в поля.

Тому зараз господарям потрібно ретельно просушити картоплю, щоб вона добре зберігалася. Якщо для овочів не шкодувати засобів захисту, то врожаю нічого не загрожуватиме.

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Та от зробити це можуть одиниці, адже такі препарати дуже здорожчали.

Експерти кажуть, що українці у 2022 році точно будуть із картоплею, адже її посадили цьогоріч більше та вродила вона рясно.

Саме тому має бути недорогою. Але чи добре вона зберігатиметься, поки не відомо.

Можливо, ближче до зими ціни зростуть. Так вважає Павло Мартишев, аналітик центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки.

Я думаю, цьогоріч збір картоплі буде близько 20 млн тон. Ми повністю покриємо внутрішні потреби і, можливо, трішки зможемо експортувати.

Зараз картоплю в столиці можна придбати по 10 грн за 1 кг, у регіонах є й по 6 грн.

Це досить доступна ціна, і радикально вона не зростатиме.

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