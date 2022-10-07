Економія

Чому здорожчали курячі яйця в Україні, і яких цін очікувати далі

Анна Голішевська, редакторка сайту 07 Жовтня 2022, 08:30
Яйця
Фото: Unsplash

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