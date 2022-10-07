Чому здорожчали курячі яйця в Україні, і яких цін очікувати далі

Яйця курячого походження — один із найпопулярніших продуктів в українських родинах. Багато хто любить їх їсти на сніданок у вареному, смаженому та сирому вигляді.

Адже яйця — продукт, який можна було купити у будь-якому магазині та не витратити на це багато грошей.

Але не зараз. Чому здорожчали курячі яйця — читайте у матеріалі.

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Як змінювалася ціна на курячі яйця

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ціни на яйця були стабільними.

Ціна трималася навіть тоді, коли на інші продукти ціни різко злетіли.

Влітку десяток яєць коштував від 28 до 30 грн. У серпні інфляція була 24%, але ціна на яйця тоді зменшилась.

Вже за місяць ситуація дуже змінилася.

Ціна на яйця, якщо порівнювати із серпнем, зросла майже на 75% — до 50 гривень.

З перших чисел жовтня ціна на курячі яйця не припиняє зростати як у маленьких магазинах, так і у великих торгових центрах.

Нині цінники на яйця змінюють через день. 40 гривень за 10 яєць у вересні 2022 року — це на 18% вище, ніж торік.

Ціна на яйця пов’язана ще й з тим, що через зменшення світлового дня та похолодання в Україні пропозиції від місцевих господарств теж зменшується.

Саме тому ціна на яйця курячого походження зростає з кожним днем.

На ціноутворення яєць впливають також: ціна на зерно, попит на яйця (а він росте тільки на новорічні та великодні свята), погана несучість курей у холодну пору року.

Чому подорожчали яйця 2022

Через війну поменшало і промислове виробництво яєць.

Адже частина територій України окупована, а саме на цих землях було сконцентровано майже 20% промислового виробництва яєць.

Ще один фактор, через який яйця здорожчали — це підвищення собівартості продукції в умовах війни.

Щоб кури добре неслися, необхідно годувати їх спеціалізованими кормами, вітамінами, кормовими добавками тощо.

А ціни на ці продукти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну теж зросли.

Чому подорожчали яйця у 2022 році

Якщо підсумувати, то сьогодні є дві основні причини подорожчання яєць.

Перша — це сезонна, оскільки з кінця серпня до початку грудня кури несуться значно гірше, ніж у теплу пору року. Скорочуються пропозиції — і птахофабрики піднімають ціни.

це сезонна, оскільки з кінця серпня до початку грудня кури несуться значно гірше, ніж у теплу пору року. Скорочуються пропозиції — і птахофабрики піднімають ціни. Друга причина — це війна. Через окупацію нашої землі промисловість з виробництва яєць зменшилася на 29%.

Якими будуть ціни на яйця — прогноз

За словами фінансово-економічного оглядача Богдана Слуцького, яйця здорожчають ще на 10-15%.

Таким чином, середня вартість десятка курячих яєць на кінець року складатиме близько 60 гривень. Водночас вартість десятка найвищої категорії курячих яєць може впритул наблизитися до позначки у 100 гривень.

Але починаючи з другого кварталу наступного року, вартість курячих яєць почне поступово зменшуватися, у зв’язку з настанням сприятливих кліматичних умов.

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