Чому здорожчали курячі яйця в Україні, і яких цін очікувати далі

Яйця курячого походження — один із найпопулярніших продуктів в українських родинах. Багато хто любить їх їсти на сніданок у вареному, смаженому та сирому вигляді.
Адже яйця — продукт, який можна було купити у будь-якому магазині та не витратити на це багато грошей.
Але не зараз. Чому здорожчали курячі яйця — читайте у матеріалі.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ціни на яйця були стабільними.
Ціна трималася навіть тоді, коли на інші продукти ціни різко злетіли.
Ціна трималася навіть тоді, коли на інші продукти ціни різко злетіли.
Влітку десяток яєць коштував від 28 до 30 грн. У серпні інфляція була 24%, але ціна на яйця тоді зменшилась.
Вже за місяць ситуація дуже змінилася.
Ціна на яйця, якщо порівнювати із серпнем, зросла майже на 75% — до 50 гривень.
Ціна на яйця, якщо порівнювати із серпнем, зросла майже на 75% — до 50 гривень.
З перших чисел жовтня ціна на курячі яйця не припиняє зростати як у маленьких магазинах, так і у великих торгових центрах.
Нині цінники на яйця змінюють через день. 40 гривень за 10 яєць у вересні 2022 року — це на 18% вище, ніж торік.
Ціна на яйця пов’язана ще й з тим, що через зменшення світлового дня та похолодання в Україні пропозиції від місцевих господарств теж зменшується.
Саме тому ціна на яйця курячого походження зростає з кожним днем.
Саме тому ціна на яйця курячого походження зростає з кожним днем.
На ціноутворення яєць впливають також: ціна на зерно, попит на яйця (а він росте тільки на новорічні та великодні свята), погана несучість курей у холодну пору року.
Через війну поменшало і промислове виробництво яєць.
Адже частина територій України окупована, а саме на цих землях було сконцентровано майже 20% промислового виробництва яєць.
Ще один фактор, через який яйця здорожчали — це підвищення собівартості продукції в умовах війни.
Ще один фактор, через який яйця здорожчали — це підвищення собівартості продукції в умовах війни.
Щоб кури добре неслися, необхідно годувати їх спеціалізованими кормами, вітамінами, кормовими добавками тощо.
А ціни на ці продукти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну теж зросли.
Якщо підсумувати, то сьогодні є дві основні причини подорожчання яєць.
За словами фінансово-економічного оглядача Богдана Слуцького, яйця здорожчають ще на 10-15%.
Таким чином, середня вартість десятка курячих яєць на кінець року складатиме близько 60 гривень. Водночас вартість десятка найвищої категорії курячих яєць може впритул наблизитися до позначки у 100 гривень.
Але починаючи з другого кварталу наступного року, вартість курячих яєць почне поступово зменшуватися, у зв’язку з настанням сприятливих кліматичних умов.
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