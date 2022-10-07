Почему подорожали куриные яйца в Украине, и каких цен ждать дальше

Яйца куриного происхождения — один из самых популярных продуктов в украинских семьях. Многие любят их есть на завтрак в вареном, жареном и сыром виде.

Ведь яйца — продукт, который можно было купить в любом магазине и не потратить на это много денег. Но не сейчас.

Почему подорожали куриные яйца — читайте в материале.

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Как менялась цена на куриные яйца

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину цены на яйца были стабильными.

Цена держалась даже тогда, когда на другие продукты цены резко взлетели.

Летом десяток яиц стоил от 28 до 30 грн. В августе инфляция была 24%, но цена на яйца тогда уменьшилась.

Уже за месяц ситуация сильно изменилась.

Цена на яйца, если сравнивать с августом, выросла почти на 75% — до 50 гривен.

С первых чисел октября цена на куриные яйца не перестает расти как в маленьких магазинах, так и в больших торговых центрах.

Сейчас ценники на яйца меняют через день. 40 гривен за 10 яиц в сентябре 2022 года – это на 18% выше, чем в прошлом году.

Цена на яйца связана еще и с тем, что по мере уменьшения светового дня и похолодания в Украине, предложения от местных хозяйств тоже уменьшаются.

Именно поэтому цена на яйца куриного происхождения растет с каждым днем.

На ценообразование яиц влияют также: цена на зерно, спрос на яйца (а он растет только на новогодние и пасхальные праздники), плохая яйценоскость кур в холодный период года.

Почему подорожали яйца 2022

Из-за войны уменьшилось и промышленное производство яиц.

Ведь часть территорий Украины оккупированы, а именно на этих землях было сконцентрировано почти 20% промышленного производства яиц.

Еще один фактор, через который яйца подорожали – это увеличение себестоимость продукции в условиях войны.

Чтобы куры хорошо неслись, необходимо кормить их специализированными кормами, витаминами, кормовыми добавками и т.д.

А цены на все это после полномасштабного вторжения России в Украину тоже выросли.

Почему подорожали яйца в 2022 году

Если подытожить, то сегодня существуют две основные причины подорожания яиц.

Первая – это сезонная, так как с конца августа по начало декабря куры несутся значительно хуже, чем в теплое время года. Сокращаются предложения — и птицефабрики поднимают цены.

Вторая причина – это война. Из-за оккупации нашей земли, промышленность по производству яиц уменьшилась на 29%.

Какими будут цены на яйца — прогноз

По словам финансово-экономического обозревателя Богдана Слуцкого, яйца подорожают еще на 10-15%.

Таким образом, средняя стоимость десятка куриных яиц к концу года составит около 60 гривен. В то же время стоимость десятка самой высокой категории куриных яиц может вплотную приблизиться к отметке в 100 гривен.

Но начиная со второго квартала следующего года, стоимость куриных яиц начнет постепенно уменьшаться, в связи с наступлением благоприятных климатических условий.

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