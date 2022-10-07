Почему подорожали куриные яйца в Украине, и каких цен ждать дальше

Яйца куриного происхождения — один из самых популярных продуктов в украинских семьях. Многие любят их есть на завтрак в вареном, жареном и сыром виде.
Ведь яйца — продукт, который можно было купить в любом магазине и не потратить на это много денег. Но не сейчас.
Почему подорожали куриные яйца — читайте в материале.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину цены на яйца были стабильными.
Цена держалась даже тогда, когда на другие продукты цены резко взлетели.
Цена держалась даже тогда, когда на другие продукты цены резко взлетели.
Летом десяток яиц стоил от 28 до 30 грн. В августе инфляция была 24%, но цена на яйца тогда уменьшилась.
Уже за месяц ситуация сильно изменилась.
Цена на яйца, если сравнивать с августом, выросла почти на 75% — до 50 гривен.
Цена на яйца, если сравнивать с августом, выросла почти на 75% — до 50 гривен.
С первых чисел октября цена на куриные яйца не перестает расти как в маленьких магазинах, так и в больших торговых центрах.
Сейчас ценники на яйца меняют через день. 40 гривен за 10 яиц в сентябре 2022 года – это на 18% выше, чем в прошлом году.
Цена на яйца связана еще и с тем, что по мере уменьшения светового дня и похолодания в Украине, предложения от местных хозяйств тоже уменьшаются.
Именно поэтому цена на яйца куриного происхождения растет с каждым днем.
Именно поэтому цена на яйца куриного происхождения растет с каждым днем.
На ценообразование яиц влияют также: цена на зерно, спрос на яйца (а он растет только на новогодние и пасхальные праздники), плохая яйценоскость кур в холодный период года.
Из-за войны уменьшилось и промышленное производство яиц.
Ведь часть территорий Украины оккупированы, а именно на этих землях было сконцентрировано почти 20% промышленного производства яиц.
Еще один фактор, через который яйца подорожали – это увеличение себестоимость продукции в условиях войны.
Еще один фактор, через который яйца подорожали – это увеличение себестоимость продукции в условиях войны.
Чтобы куры хорошо неслись, необходимо кормить их специализированными кормами, витаминами, кормовыми добавками и т.д.
А цены на все это после полномасштабного вторжения России в Украину тоже выросли.
Если подытожить, то сегодня существуют две основные причины подорожания яиц.
По словам финансово-экономического обозревателя Богдана Слуцкого, яйца подорожают еще на 10-15%.
Таким образом, средняя стоимость десятка куриных яиц к концу года составит около 60 гривен. В то же время стоимость десятка самой высокой категории куриных яиц может вплотную приблизиться к отметке в 100 гривен.
Но начиная со второго квартала следующего года, стоимость куриных яиц начнет постепенно уменьшаться, в связи с наступлением благоприятных климатических условий.
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