Усе й далі дорожчатиме? Що відбуватиметься з цінами на продукти в Україні в грудні

Восени українці помітили різкий стрибок у ціні на яйця — дуже популярний та необхідний продукт.

Так, якщо 1 вересня ціна на нього коливалась у районі 37,5 грн за десяток, то вже в листопаді вона підскочила подекуди до 77,5 грн.

Дорожчають й інші товари продуктового кошика українців. 24 канал розібрався, яких цін варто очікувати в грудні та від чого це залежить.

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Ціни на яйця в грудні

Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Світлана Пашко розповідає, що зростання цін на яйця має кілька причин:

зменшення обсягів виробництва через припинення репродукції курей-несучок;

збільшення виробничих витрат;

зростання цін на пально-мастильні матеріали, електроенергію та витрати на логістику;

зростання собівартості продукції через підвищення цін на комбікорм;

збитковість галузі через війну.

Здорожчання яєць природно призводить до зменшення їх споживання. Однак на початку листопада Мінагрополітики та асоціація Союз птахівників України підписали меморандум, у рамках якого виробники мають наситити внутрішній ринок яйцями.

Зробити це можна завдяки збільшенню поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць. Угода діятиме до 31 грудня, а відтак Інститут аграрної економіки прогнозує, що до кінця 2022 року роздрібні ціни на яйця можуть стабілізуватись і навіть трохи впасти.

Однак директор науково-дослідної станції птахівництва НААН Олег Катеринич вважає, що ціна комбікорму все-таки зростатиме. А від цього залежить близько 70% собівартості яєць.

Ціни на продукти в Україні в грудні

Заступник голови у Всеукраїнській аграрній раді Денис Марчак зазначає, що протягом грудня в Україні подорожчають продукти, для виробництва та зберігання яких необхідні значні затрати електроенергії.

Йдеться про:

м’ясні — на 7–10%;

молочні продукти — на 10–15%;

кондитерські вироби;

хліб та соняшникову олію — на 10%;

овочі борщового набору — на 15–20%.

Використання генераторів на паливі обходиться приблизно у п’ять разів дорожче. Тому ми будемо спостерігати подорожчання ряду продуктів на 10–15% залежно від категорії, — каже Марчак.

При цьому очікується, що вітчизняні та екзотичні фрукти (наприклад, банани та цитрусові) залишатимуться приблизно на тому ж ціновому рівні.

Що подешевшає в грудні

Світлана Пашко зазначає, що завдяки хорошому врожаю зернових культур зростання цін на крупи та борошно сповільнилось.

Відтак експертка прогнозує, що до кінця року вони не тільки не дорожчатимуть, а й можуть трохи впасти в ціні — до 5%.

Фахівці вважають, що Україні не загрожує дефіцит якихось продуктів, але штучний ажіотаж може спричинити ще більше підвищення цін. Також ситуація на ринку залежатиме від стабільності енергосистеми країни.

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