Усе й далі дорожчатиме? Що відбуватиметься з цінами на продукти в Україні в грудні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Листопада 2022, 16:00
Усе й далі дорожчатиме? Що відбуватиметься з цінами на продукти в Україні в грудні
Фото: Pexels

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