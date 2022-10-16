Економія

Усе здорожчає на 30%? Розповідаємо про інфляцію в Україні та що від неї очікувати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Жовтня 2022, 17:00
Інфляція в Україні: якою вона буває та як вплине на життя українців
Фото: Pexels

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