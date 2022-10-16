Усе здорожчає на 30%? Розповідаємо про інфляцію в Україні та що від неї очікувати

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло на всі сфери життя. Чи не найбільше постраждала економіка країни, почала швидко зростати інфляція.

У Нацбанку прогнозували, що вона може сягнути 30% до кінця року. Це відбувається через те, що надходжень до держбюджету менше, а видатків більше. Але що це означає та як вплине на життя людей?

Яка буває інфляція

Буває інфляція попиту та інфляція витрат, зараз в Україні змішаний тип. У першому випадку — попит росте, а виробники більше не можуть виробляти. У другому — грошей у державі набагато більше, ніж обсяг виробництва, пояснив для The Village Україна економіст Сергій Мікулов.

Зараз також дивляться

У нашому випадку головною причиною інфляції є збільшення видатків із бюджету та зменшення доходів. Через повномасштабну війну податків стало в рази менше, також половина грошей йде на потреби ЗСУ. На прискорення інфляції впливає і руйнування Росією виробництв, порушення логістики, збільшення виробничих витрат бізнесу тощо.

Тому Нацбанк зараз “друкує” гроші та фінансує державний бюджет. Такі кошти, які нічим не підкріплені, можуть призвести до інфляції, яка буде набагато більшою за 30%. Хоча у Нацбанку запевняють, що ситуація контрольована, а інфляція навіть сповільнилася.

Добре, коли інфляція присутня, але помірна. Експерти вважають, що інфляція у 2% краща, ніж коли її немає взагалі. Вона може породжувати конкуренцію та кращий рівень життя, міркує у коментарі для The Village Україна фінансист Любомир Остапів.

Але інфляція є проблемою не тільки України, а й всього світу. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна говорив, що інфляція в деяких країнах, які не перебувають у стані війни, вища, ніж в Україні.

Вплив інфляції на ціни

Українці бачать, як у супермаркетах та на ринках чи не щодня зростають ціни на ті ж самі продукти. За даними Держстату, ціни виросли на 25%. Найбільше здорожчали фрукти, (60,2%), овочі (58,5%), риба (33,1%), хліб (29%) і цукор (27,9%).

Але у Нацбанку наголошують, що зростання цін на так званий борщовий набір сповільнюється. Капуста, буряк, морква та картопля дорожчають не так швидко через розширення пропозицій з центральних і північних областей.

Тобто, якщо інфляція складе до 30%, то під час походу за продуктами тобі доведеться платити не 1000 грн, а 1300 грн за звичний набір у кошику.

Проте голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю Слову і ділу висловив думку про те, що Україна вже пройшла інфляційний пік, а далі буде легше. Це відбулося під час зростання цін на паливо.

— Паливо у нас і так усе європейське, дорожчати далі йому нікуди, а щодо газу та електроенергії – уряд пообіцяв під час опалювального сезону не підіймати тарифи, — сказав він.

Україна вже проживала такий досвід у 2014 році. Тоді різко зросли ціни на продукти та курс долара, інфляція сягнула позначки у 24,5%. Це був рекорд за 14 років. Але наша країна змогла подолати ці тяжкі часи.

Тож українцям треба оптимізувати витрати й подумати, як можна допомогти своїй державі. Для цього треба вміти правильно планувати власний бюджет. Раніше ми розповідали, як це робити.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!