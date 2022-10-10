Коли на цінники страшно і глянути: як економити на продуктах і харчуватись корисно водночас

В умовах війни ціни на продукти стрімко ростуть. Якщо в супермаркеті чи на ринку вони не кусаються, а вже “гризуть”, тримай поради від британської дієтологині, як економити на продуктах і харчуватись корисно.
Дієтологиня Карін Патель розповіла, як можна заощадити кошти на продуктах без шкоди для здоров’я, а навпаки — з користю. Вона поділилась переліком продуктів, які коштують дешево, а ще продовжують життя.
Здорове харчування не обов’язково має бути дорогим. Ти можеш приготувати безліч корисних страв з невеликим бюджетом, продовжуючи при цьому своє життя, — ділиться дієтологиня.
Здорове харчування не обов’язково має бути дорогим. Ти можеш приготувати безліч корисних страв з невеликим бюджетом, продовжуючи при цьому своє життя, — ділиться дієтологиня.
Тримай список продуктів, які коштують недорого і є корисними.
З цих продуктів ти можеш приготувати багато простих і корисних страв. Додай їх у список покупок, щоб економити на продуктах.
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