Коли на цінники страшно і глянути: як економити на продуктах і харчуватись корисно водночас

В умовах війни ціни на продукти стрімко ростуть. Якщо в супермаркеті чи на ринку вони не кусаються, а вже “гризуть”, тримай поради від британської дієтологині, як економити на продуктах і харчуватись корисно.

Як економити на продуктах з користю для здоров’я

Дієтологиня Карін Патель розповіла, як можна заощадити кошти на продуктах без шкоди для здоров’я, а навпаки — з користю. Вона поділилась переліком продуктів, які коштують дешево, а ще продовжують життя.

Здорове харчування не обов’язково має бути дорогим. Ти можеш приготувати безліч корисних страв з невеликим бюджетом, продовжуючи при цьому своє життя, — ділиться дієтологиня.

Тримай список продуктів, які коштують недорого і є корисними.

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Заморожені фрукти та овочі. Дослідники з Гарварду запевняють, що три порції овочів і дві — фруктів щодня знижують ризик передчасної смерті. Заморожування не позбавляє їх користі та поживних речовин.

Дослідники з Гарварду запевняють, що три порції овочів і дві — фруктів щодня знижують ризик передчасної смерті. Заморожування не позбавляє їх користі та поживних речовин. Картопля. Вона містить калій, який може знизити ризик інсульту. Картопля недорога, тож відмовлятися від неї точно не варто.

Вона містить калій, який може знизити ризик інсульту. Картопля недорога, тож відмовлятися від неї точно не варто. Рис — здоровий та бюджетний гарнір. У регіонах світу, де рис становить основу раціону, люди живуть довше — наприклад, у Японії.

Макарони з цільнозернового борошна — корисна альтернатива відшліфованим макаронним виробам. Вони багаті на клітковину, вживання якої знижує ризик серцево-судинних захворювань.

— корисна альтернатива відшліфованим макаронним виробам. Вони багаті на клітковину, вживання якої знижує ризик серцево-судинних захворювань. Бобові — у дешевій квасолі міститься багато клітковини й білка. Як стверджує Карін Патель, дослідження вказують, що вживання бобів збільшує тривалість життя.

— у дешевій квасолі міститься багато клітковини й білка. Як стверджує Карін Патель, дослідження вказують, що вживання бобів збільшує тривалість життя. Консервовані помідори. У помідорах містяться вітаміни C, калій та фолієва кислота. Також у ньому є антиоксиданти, які захищають від вікових захворювань.

З цих продуктів ти можеш приготувати багато простих і корисних страв. Додай їх у список покупок, щоб економити на продуктах.

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