Як не натрапити на зіпсовані продукти в магазині під час відключень світла

Через відключення світла багато родин стикнулися з проблемою швидкого псування харчів. Але така ситуація не лише у домівках — великі продуктові магазини та супермаркети, маленькі магазинчики поруч дому також страждають від таких подій.

І якщо раніше ще можна було орієнтуватися на ті магазини, які були на одній лінії з критичною інфраструктурою, то тепер і в них вимикають електроенергію.

На що звертати увагу та як не купити зіпсовані продукти під час відключень світла — розбираємо у матеріалі.

Зараз також дивляться

Як не купити зіпсовані продукти

Перше, на що варто орієнтуватися — вибір магазину. Найкраще йти до того, де є генератор: так можна впевнитися, що електрика у магазині є і холодильники та морозильні камери там працюють справно.

Звертай увагу на дату виготовлення продуктів. Так, це завжди було важливо, але в умовах постійного перепаду напруги та відключень світла харчі псуються раніше, ніж зазначено на терміні кінцевого збуту.

Найкраще вибирати ті продукти, які були виготовлені недавно — вчора чи сьогодні.

І не купуй продукти, які продають у півціни чи по акції. У них уже виходить термін придатності.

Звертай увагу на навантаженість холодильників.

Якщо раніше ми думали, що велика кількість продуктів у магазинних холодильних шафах — це добре, то тепер варто діяти навпаки. Перевантажене обладнання не зможе тримати тривалий час низьку температуру.

Які продукти псуються найшвидше

Варто пам’ятати про продукти на страви, які не можуть зберігатися без охолодженого повітря:

молочні продукти: молоко, сир, масло;

охолоджене м’ясо;

охолоджена риба та рибні продукти, страви;

варені ковбасні вироби;

готова їжа;

кондитерські вироби з кремами.

Що робити, якщо побачив(-ла) зіпсований продукт

Якщо ти помітив(-ла) протермінований чи зіпсований продукт на полиці магазину, повідом працівників. Вони повинні списати ці продукти.

Якщо ж така ситуація виникає уже вдома під час розпаковування пакетів, ти маєш право прийти до магазину із чеком та цим продуктом, щоб повернути гроші за товар чи обміняти його на свіжий.

Якщо адміністрація магазину не відреагувала на зауваження, звертайся до Держпродспоживслужби твого міста чи району.

А ось як вдома зберігати продукти без холодильника, ми розкажемо тобі в іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!