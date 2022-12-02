Как не наткнуться на испорченные продукты в магазине во время отключения света

Из-за отключения света многие семьи столкнулись с тем, что продукты стали быстро портится. Но такая ситуация не только дома — большие продуктовые магазины и супермаркеты, маленькие магазинчики рядом с домом также страдают от таких событий.

И если раньше еще можно было ориентироваться на магазины, которые находились на одной линии с критической инфраструктурой, то теперь и у них выключают электроэнергию.

На что обращать внимание и как не купить испорченные продукты при отключении света — разбираем в материале.

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Как не купить испорченные продукты

Первое, на что стоит ориентироваться — выбор магазина. Лучше всего идти в тот, где есть генератор: так можно убедиться, что электричество в магазине есть, холодильники и морозильные камеры работают там исправно.

Обрати внимание на дату изготовления продуктов. Да, это всегда было важно, но в условиях постоянного перепада напряжения и отключений света продукты портятся раньше, чем указано на сроке конечного сбыта.

Лучше выбирать те продукты, которые были изготовлены недавно — вчера или сегодня.

И не покупай продукты, которые продают в полцены или по акции. У них уже выходит срок годности.

Обращай внимание на нагруженность холодильников.

Если раньше мы думали, что большое количество продуктов в магазинных шкафах — это хорошо, то теперь стоит действовать наоборот. Перегруженное оборудование не сможет длительное время держать низкую температуру.

Какие продукты портятся быстрее всего

Следует помнить о продуктах и блюдах, которые не могут храниться без охлажденного воздуха:

молочные продукты: молоко, творог, масло;

охлажденное мясо;

охлажденная рыба и рыбные продукты;

вареные колбасные изделия;

готовая еда;

кондитерские изделия с кремами.

Что делать, если увидел(-а) испорченный продукт

Если ты заметил(-а) просроченный или испорченный продукт на полке магазина, сообщи работникам. Они должны списать эти продукты.

Если такая ситуация возникает уже дома при распаковке пакетов, ты имеешь право прийти в магазин с чеком и этим продуктом, чтобы вернуть деньги за товар или обменять его на свежий.

Если администрация магазина не отреагировала на замечание, обращайся в Госпродпотребслужбу твоего города или района.

А вот как дома хранить продукты без холодильника, мы расскажем тебе в другом материале.

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