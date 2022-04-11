Как хранить продукты без холодильника — советы кулинара Жени Клопотенка

Во время активных боевых действий часто случаются перебои в электроснабжении. От этого зависит робота многих важных для нас устройств и вещей. Среди важнейшего — холодильник. Как хранить пищевые продукты без холодильника — рассказывает кулинар Женя Клопотенко.
Естественно, у всех продуктов есть свой срок годности и они требуют особых условий хранения.
Такие продукты не портятся без холодильника. Поэтому достаточно найти немного более прохладное место и песок. Песок работает как абсорбент и не дает влаге уничтожать плоды.
Следует помнить: овощи следует очищать от листьев, чтобы плоды не начали прорастать и не теряли своих вкусовых качеств.
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Для картофеля подойдет любое темное место. Главное — обеспечить доступ воздуха к плодам. Лучше использовать ящики из брусков или сетки.
Цветная капуста, как правило, и в холодильнике долго храниться не может. Такой продукт лучше употребить как можно скорее, пока он свежий. Однако есть метод, с помощью которого можно немного продлить срок годности цветной капусты.
Таким образом капуста не будет касаться поверхностей и будет получать доступ к воздуху.
Евгений Клопотенко советует: подобные продукты нужно перематывать бумагой или пергаментом.
Если на улице холодно, каждый продукт (колбаса, сыр и т.д.) оберните бумагой, затем замотайте в полотенце и сложите в металлическую посуду. Держите на балконе/на улице.
Если на улице холодно, каждый продукт (колбаса, сыр и т.д.) оберните бумагой, затем замотайте в полотенце и сложите в металлическую посуду. Держите на балконе/на улице.
Из этих продуктов лучше сделать консервы. Это не так трудно, как может показаться на первый взгляд — рассказываем.
Следует помнить: перед употреблением такого мяса его лучше вымочить в холодной воде, чтобы избавиться от лишней соли.
Евгений Клопотенко также рекомендует использовать термосумки, если они есть. Такие сумки отлично сохранят нужную температуру и не дадут солнечному свету повредить продукты питания.
Кроме еды важно не забыть о медикаментах и аптечке, которая должна быть всегда с тобой. Особенно это важно для родителей маленьких детей.
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