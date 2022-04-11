Как хранить продукты без холодильника — советы кулинара Жени Клопотенка

Во время активных боевых действий часто случаются перебои в электроснабжении. От этого зависит робота многих важных для нас устройств и вещей. Среди важнейшего — холодильник. Как хранить пищевые продукты без холодильника — рассказывает кулинар Женя Клопотенко.

Естественно, у всех продуктов есть свой срок годности и они требуют особых условий хранения.

Но как адаптировать хранение продуктов, когда нет холодильника?

Овощи и фрукты

Такие продукты не портятся без холодильника. Поэтому достаточно найти немного более прохладное место и песок. Песок работает как абсорбент и не дает влаге уничтожать плоды.

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Поэтому морковь, свеклу, корнеплоды сельдерея, петрушки или пастернака следует положить в ящик так, чтобы плоды не касались друг друга, и пересыпать сухим песком.

Если у тебя нет песка, но есть деревянный ящик и много лука — пересыпь овощи луковой шелухой. Она работает идентично песку.

Еще один метод длительного хранения таких продуктов — глина. Глину разводят с водой, после чего овощи окунают в такой настой. В этом “чехле” овощи долго не будут портиться.

Следует помнить: овощи следует очищать от листьев, чтобы плоды не начали прорастать и не теряли своих вкусовых качеств.

Картофель

Для картофеля подойдет любое темное место. Главное — обеспечить доступ воздуха к плодам. Лучше использовать ящики из брусков или сетки.

Один из вариантов хранения картофеля — присыпать его тонким слоем пепла.

Также можно пересыпать свежегашеной известью.

Чеснок

Этот плод можно, как и картофель, хранить в ящике с золой. Главное — следить, не стал ли он мягким. Если чеснок или лук мягкие — их срок годности не более двух недель.

Также чеснок можно присыпать опилками.

Положите чеснок в полиэтиленовый пакет и закопайте под землю. Глубина ямы должна быть около 30 сантиметров.

Цветная капуста

Цветная капуста, как правило, и в холодильнике долго храниться не может. Такой продукт лучше употребить как можно скорее, пока он свежий. Однако есть метод, с помощью которого можно немного продлить срок годности цветной капусты.

Следует завернуть плод в капустные листья и повесить в сетке на сквозняке.

Таким образом капуста не будет касаться поверхностей и будет получать доступ к воздуху.

Помидоры, огурцы

Помидоры складывайте в чистые решетчатые ящики и пересыпайте тонким слоем опилок несмолистых пород деревьев. Можно также заворачивать в бумагу каждый плод.

Огурцы дольше сохранятся свежими, если их сложить хвостиками вниз и на три четверти погрузить в воду. При этом воду следует менять каждый день.

Мясные продукты, колбаса, сыр

Евгений Клопотенко советует: подобные продукты нужно перематывать бумагой или пергаментом.

Если на улице холодно, каждый продукт (колбаса, сыр и т.д.) оберните бумагой, затем замотайте в полотенце и сложите в металлическую посуду. Держите на балконе/на улице.

Свежее или мороженное мясо, рыба

Из этих продуктов лучше сделать консервы. Это не так трудно, как может показаться на первый взгляд — рассказываем.

Если у тебя есть доступ к огню и кастрюле с водой: помести банки с мясом или рыбой в эту кастрюлю и доведи воду до кипения. Провари банки с продуктами до смягчения мяса или костей в рыбе.

Если ты не можешь ничего варить — не беда. Положи мясо, рыбу или птицу в банки или кастрюлю и пересыпь солью. Хорошо бы залить это маслом, чтобы в продукты не попадал воздух.

Также можно приготовить солевой раствор: 500 мл холодной воды 10 ст. ложек соли.

Следует помнить: перед употреблением такого мяса его лучше вымочить в холодной воде, чтобы избавиться от лишней соли.

Евгений Клопотенко также рекомендует использовать термосумки, если они есть. Такие сумки отлично сохранят нужную температуру и не дадут солнечному свету повредить продукты питания.

Кроме еды важно не забыть о медикаментах и ​​аптечке, которая должна быть всегда с тобой. Особенно это важно для родителей маленьких детей.

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