Когда на ценники страшно и глянуть: как экономить на продуктах и питаться полезно одновременно

В условиях войны цены на продукты быстро растут. Если в супермаркете или на рынке они не кусаются, а уже “грызут”, держи советы от британского диетолога, как экономить на продуктах и ​​питаться полезно.

Как экономить на продуктах с пользой для здоровья

Диетолог Карин Патель рассказала, как можно сэкономить средства на продуктах без ущерба для здоровья, а наоборот — с пользой. Она поделилась списком продуктов, которые стоят дешево, а еще продлевают жизнь.

Здоровое питание не обязательно должно быть дорогим. Ты можешь приготовить множество полезных блюд с небольшим бюджетом, продлевая при этом свою жизнь, — делится диетолог.

Держи список продуктов, которые полезны и стоят недорого.

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Замороженные фрукты и овощи. Исследователи из Гарварда уверяют, что три порции овощей и две — фруктов ежедневно снижают риск преждевременной смерти. Замораживание не лишает их пользы и питательных веществ.

Исследователи из Гарварда уверяют, что три порции овощей и две — фруктов ежедневно снижают риск преждевременной смерти. Замораживание не лишает их пользы и питательных веществ. Картофель. Он содержит калий, который может снизить риск инсульта. Картофель недорогой, поэтому отказываться от него точно не стоит.

Он содержит калий, который может снизить риск инсульта. Картофель недорогой, поэтому отказываться от него точно не стоит. Рис — здоровый и бюджетный гарнир. В регионах мира, где рис составляет основу рациона, люди живут дольше — например, в Японии.

Макароны из цельнозерновой муки — полезная альтернатива отшлифованным макаронным изделиям. Они богаты клетчаткой, употребление которой снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

— полезная альтернатива отшлифованным макаронным изделиям. Они богаты клетчаткой, употребление которой снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Бобовые — в дешевой фасоли содержится много клетчатки и белка. Как утверждает Карин Патель, исследования указывают, что употребление бобов увеличивает продолжительность жизни.

— в дешевой фасоли содержится много клетчатки и белка. Как утверждает Карин Патель, исследования указывают, что употребление бобов увеличивает продолжительность жизни. Консервированные помидоры. В помидорах содержатся витамины C, калий и фолиевая кислота. Также в них есть антиоксиданты, защищающие от возрастных болезней.

Из этих продуктов ты можешь приготовить множество простых и полезных блюд. Добавь их в список покупок, чтобы сэкономить на продуктах.

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