Когда на ценники страшно и глянуть: как экономить на продуктах и питаться полезно одновременно

В условиях войны цены на продукты быстро растут. Если в супермаркете или на рынке они не кусаются, а уже “грызут”, держи советы от британского диетолога, как экономить на продуктах и питаться полезно.
Диетолог Карин Патель рассказала, как можно сэкономить средства на продуктах без ущерба для здоровья, а наоборот — с пользой. Она поделилась списком продуктов, которые стоят дешево, а еще продлевают жизнь.
Здоровое питание не обязательно должно быть дорогим. Ты можешь приготовить множество полезных блюд с небольшим бюджетом, продлевая при этом свою жизнь, — делится диетолог.
Здоровое питание не обязательно должно быть дорогим. Ты можешь приготовить множество полезных блюд с небольшим бюджетом, продлевая при этом свою жизнь, — делится диетолог.
Держи список продуктов, которые полезны и стоят недорого.
Из этих продуктов ты можешь приготовить множество простых и полезных блюд. Добавь их в список покупок, чтобы сэкономить на продуктах.
Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара и ценами на продукты и горючее в октябре — прогноз экспертов.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!