Рынок после новогоднего ажиотажа — что будет с ценами на продукты в Украине в феврале

Зимние праздники отгремели, а вместе с этим цены на полках магазинов несколько снизились. Впрочем, эксперты прогнозируют постепенное незначительное повышение стоимости некоторых продуктов.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин рассказали в эфире телемарафона, что будет с ценами на мясо и овощи в феврале 2023 года.

Цены на мясо в феврале 2023

Пендзин отмечает, что предпраздничный ажиотаж украинцев на товары закончился. Следовательно, немного уменьшился спрос на некоторые продукты, в частности на мясо, а цены упали.

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Обеднение населения вследствие войны повлекло за собой снижение спроса на мясо. Для сравнения: рациональная норма потребления мяса на душу населения — 90 кг в год.

До 24 февраля украинцы потребляли 67–68 кг мяса в год. А теперь — всего 64 кг. При этом около половины мяса, которое мы едим, — курятина. Ведь она дешевле свинины или говядины.

Мы меньше едим мяса и больше едим хлеба и картофеля, — говорит Пендзин.

По его словам, даже значительное уменьшение спроса на мясо не приведет к существенному удешевлению, ведь производители не могут продавать продукт по цене ниже его себестоимости. В таком случае в Украине просто сократится производство.

Что будет с ценами на овощи

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин говорит, что в этом году в Украине большая проблема с луком.

К сожалению, в этом году у лука было очень плохое качество, потому что осень была очень дождливая. Соответственно не было возможности собрать вовремя и качественно продукт, — объясняет аналитик.

Кроме того, около трети всего лука традиционно выращивали в Херсонской области. Поэтому сейчас в Украине значительный дефицит этого отечественного продукта. А цена на лук теперь в 2,5 раза выше, чем год назад.

С морковью похожая ситуация, ведь 25% этого овоща выращивали в Херсонской области. Однако снижение покупательной способности украинцев не позволяет производителям и дальше увеличивать цены.

Если говорить о ближайших несколько месяцев, то мы будем наблюдать незначительный рост цен.

Однако это будет касаться тех овощей, на которые сейчас у нас относительно неплохая цена: свекла, капуста, картофель, — прогнозирует Литвин.

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Если говорить о яйцах, то это абсолютный рекордсмен среди подорожавших продуктов. Однако Пендзин считает, что в ближайшей перспективе большого скачка в цене на яйца не будет. Так же и с гречкой, дефицита которой в Украине нет.

По-моему, наверное, стоит ждать по дешевым сегментам нашего потребительского рынка наибольший рост (цен — ред.): овощи, крупы, хлеб, — отмечает эксперт.

На эти продукты ожидается в среднем 30–40% подорожания. Связано это с тем, что спрос украинцев снижается на дорогие товары и увеличивается — на дешевые.

На полках украинских магазинов полно генно-модифицированных продуктов. Они дешевле в цене и привлекательные для покупателей. ГМО может быть даже там, где мы не ожидаем.

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