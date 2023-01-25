Экономия

Рынок после новогоднего ажиотажа — что будет с ценами на продукты в Украине в феврале

Елена Яковлева, редактор сайта 25 января 2023, 14:00
Ціна на продукти в лютому: на що варто очікувати збільшення цін українцям
Фото: Pexels

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