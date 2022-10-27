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Последнее достижение человечества или яд? Действительно ли опасны ГМО продукты

Наталья Жуковская 27 октября 2022, 18:00
ГМО: що це та чи шкідливі ГМО продукти для здоров'я людини
Фото: Pexels

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