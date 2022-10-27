Последнее достижение человечества или яд? Действительно ли опасны ГМО продукты

Каждый из нас слышал немало информации о генно-модифицированных продуктах. На полках украинских магазинов таких продуктов с их содержанием много, как и дискуссий касательно их появления.
Ученые говорят, что человечество развивает эту технологию прежде всего из-за мирового продовольственного кризиса. Из-за роста населения и уменьшения урожая, а значит, продуктов питания, в настоящее время в мире уже голодает более 800 тысяч человек.
И решить эту проблему можно путем увеличения продовольствия. Впрочем, сделать это не просто. Потому что из-за изменения климата и урбанизации увеличить посевные площади невозможно.
Следовательно, ученые видят как один из выходов создание ГМО продуктов. Об их пользе или вреде споры продолжаются уже не один год.
Мы поговорили с известным диетологом Светланой Фус и спросили, можно ли употреблять генно-модифицированные продукты и есть ли от них вред.
— ГМО продукты — это последнее достижение человечества. Объясню, почему достижение. Потому что селекцией занимается человечество очень давно, и мы уже десятилетия употребляем очень много продуктов, в которых мы и не подозревали, что есть ГМО.
Например, те же бананы, некоторые виды картофеля, морковь — все это могут быть продукты с ГМО, потому что путем селекции были выведены такие сорта.
Они обладают свойствами, которые не позволяют им быстро портиться, обладают более высокой урожайностью, вкусовыми качествами, устойчивостью к вредителям.
Также они могут выращиваться без добавления вредных минеральных удобрений. Продукты, содержащие ГМО, выгодны как производителям, так и потребителям.
Такие продукты выпускаются по более низкой цене, при этом имеют питательную ценность и более устойчивы.
— Впервые генетически модифицированные растения были использованы в коммерческих целях в 1996 году, а уже через десять лет их выращивали в более чем 20 странах мира.
ГМО продукты сейчас употребляют миллионы людей, в том числе и в ЕС. И с каждым годом количество европейских стран, решивших выращивать генетически модифицированные растения, только растет.
Мы действительно едим продукты, которые селекционировали очень давно. Например, тот же нектарин — это сочетание двух разных растений, из которых грубой селекцией мы вывели такой сорт.
Или, например, среди цитрусовых есть такие продукты питания. На самом деле, они не занимают большую долю в нашем питании.
Наши селекционеры выводят сорта, например, те же яблоки, которые могут лежать всю зиму и с ними ничего не произойдет. У нас есть клубника, которая выглядит хорошо, а на вкус никакая.
То есть это не обязательно генно-модифицированные продукты. Это может быть и продукт селекции. В этом направлении ученые работают для того, чтобы можно было прокормить население планеты.
— Нет проверенных данных о том, что они оказывают вредное влияние на организм человека. Здесь очень много надуманного. Немало нареканий на то, что ГМО продукты вызывают аллергические реакции.
Но я хочу сказать, что аллергию могут вызвать белки. Это не обязательно должны генно-модифицированные организмы, а могут быть обычные продукты питания, на которые человек имеет реакцию.
Поэтому трудно сказать, что мы должны относиться к этому очень негативно. К тому же, вреднее будет, если мы будем съедать продукты, содержащие химические препараты, которыми обрабатывают почву, чем если мы съедим ГМО продукт с меньшим ароматом. Поэтому это очень дискуссионный вопрос.
— Среди продуктов, которые мы употребляем достаточно давно, — соевая продукция, кукуруза, некоторые виды картофеля и т.д. Это входит в нашу пищевую корзину, и ученые не видят трагических для человечества последствий.
У нас по сравнению с прошлым очень изменился образ жизни. Мы очень много и часто употребляем продукты быстрого приготовления. К примеру, какие-то фастфуды.
У большинства из нас малоподвижный образ жизни. Есть люди, не употребляющие ГМО продуктов вообще, а болезни неизбежно идут к ним. Поэтому связать разные болезни только с ГМО нельзя.
Большинство ученых в мире все-таки настаивают на том, что это безвредно и это путь развития сельского хозяйства. Это касается и растениеводства, и некоторых видов животных.
— Мы больше должны обращать внимание на состав продукта, на то, что едим. Как мы двигаемся и как часто в питании появляются такие продукты.
Если кого-то тревожит этот вопрос, то можно просто не употреблять эти продукты и все. Однако это не залог того, что у вас все будет хорошо со здоровьем.
Уже давно доказано, что трансжиры используют в большом количестве продуктов питания, например, в выпечке. Вот эти трансжиры очень вредны для организма.
Поэтому, когда это доказано жизнью, практикой и научными работами, можно сказать, что такой факт есть, и тогда люди на законодательном уровне пытаются ограничить употребление таких продуктов. Вот они действительно делают в организме ужасные вещи.
Поэтому продукты, содержащие трансжиры, нужно употреблять как можно меньше. Есть дозировка. Некоторые страны в мире на законодательном уровне ввели их допустимое количество в продуктах. И это видно сразу на этикетках.
Также вредны продукты, содержащие много сахара. Он очень разрушителен для нашего организма. Следует помнить, что не нужно впадать в крайности.
Когда мы едим все в каких-то допустимых пределах, то все с организмом будет хорошо. Мы должны уметь читать этикетки и решать, следует ли покупать тот или иной продукт.
Опасными бывают даже наиболее употребляемые и популярные блюда, не содержащие ГМО. Читай топ-5 самых вредных продуктов, которые есть в твоем холодильнике.
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