Останнє досягнення людства чи отрута? Чи справді небезпечні ГМО-продукти 

Кожен із нас чув чимало інформації про генномодифіковані продукти. На полицях українських крамниць харчів з їх вмістом багато, як і дискусій щодо їхньої появи.

Так, науковці кажуть, що людство розвиває цю технологію насамперед через світову продовольчу кризу. Через зростання населення та зменшення врожаю, а відтак харчів, нині у світі вже голодує понад 800 тисяч людей.

І розв’язати цю проблему можливо шляхом збільшення продовольства. Утім, зробити це непросто. Бо через зміну клімату та урбанізацію збільшити посівні площі неможливо.

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Відтак науковці вбачають як один з виходів створення ГМО продуктів. Про їхню користь чи шкоду суперечки тривають уже не один рік.

Ми поговорили з відомою дієтологинею Світланою Фус і запитали, чи можна вживати генномодифіковані продукти та чи є від них шкода.

— Пані Світлано, навіщо людству ГМО продукти?

— ГМО продукти — це останнє досягнення людства. Поясню, чому досягнення. Бо селекцією займається людство дуже давно, і ми вже впродовж десятиліть вживаємо дуже багато продуктів, у яких ми й не підозрювали, що є ГМО.

Наприклад, ті ж банани, деякі види картоплі, морква — все це можуть бути продукти з ГМО, бо шляхом селекції були виведені такі сорти.

Вони мають властивості, які не дають їм швидко псуватися, мають вищу врожайність, смакові якості, стійкість до шкідників.

Також їх можна вирощувати без додавання шкідливих мінеральних добрив. Продукти, що містять ГМО, вигідні як виробникам, так і споживачам.

Такі продукти випускаються за нижчою ціною, при цьому мають поживну цінність і є більш стійкими.

— А коли вперше людство почуло про генномодифіковані продукти?

— Вперше генетично модифіковані рослини були використані з комерційною метою в 1996 році, а вже через десять років їх вирощували у понад 20 країнах світу.

ГМО продукти нині вживають мільйони людей, зокрема і в ЄС. І з кожним роком кількість європейських країн, що вирішили вирощувати генетично модифіковані рослини, лише зростає.

Ми насправді їмо продукти, які селекціонували дуже давно. Наприклад, той же нектарин — це поєднання двох різних рослин, з яких грубою селекцією ми вивели такий сорт. Це новітній сорт продукту.

Чи, наприклад, серед цитрусових є такі продукти. Насправді вони не займають велику частку в нашому харчуванні.

Наші селекціонери виводять сорти, наприклад, ті ж яблука, які можуть лежати всю зиму і з ними нічого не станеться. У нас є полуниця, яка має гарний вигляд, а на смак ніяка.

Тобто це не обов’язково генномодифіковані продукти. Це може бути і продукт селекції. У цьому напрямку науковці працюють для того, щоб можна було нагодувати населення планети.

— Є такі чутки, що вживати ГМО продукти шкідливо для організму. Чи це так?

— Немає перевірених даних про те, що вони мають шкідливий вплив на організм людини. Тут дуже багато надуманого. Чимало є нарікань на те, що ГМО продукти викликають алергічні реакції.

Але я хочу сказати, що алергію можуть викликати білки. Це не обов’язково мають бути генномодифіковані організми, а можуть бути звичайні продукти харчування, на які людина має реакцію.

Тому мені важко сказати, що ми маємо дуже до цього ставитись негативно. До того ж більш шкідливо буде, якщо ми з’їдатимемо продукти, у яких будуть препарати хімічні, якими оброблюють ґрунт, ніж якщо ми з’їмо ГМО продукт з меншим ароматом. Тому це дуже дискусійне питання.

— У яких продуктах може бути найбільше ГМО речовин?

— Серед продуктів, які ми вживаємо достатньо давно, — соєва продукція, кукурудза, деякі види картоплі тощо. Це входить до нашої харчового кошика, і науковці не бачать трагічних для людства наслідків.

У нас, якщо порівняти з минулим, дуже змінився спосіб життя. Ми дуже багато і часто вживаємо продукти швидкого приготування. Наприклад, якісь фастфуди.

У більшості з нас малорухливий спосіб життя. Є люди, які не вживають ГМО продуктів взагалі, а хвороби неминуче йдуть до них. Тому пов’язати різні хвороби тільки з ГМО не можна.

Більшість науковців у світі все-таки наполягають на тому, що це не шкідливо і це шлях розвитку сільського господарства. Це стосується і рослинництва, і деяких видів тварин.

— На що б ви радили звертати увагу, обираючи продукти в магазині?

— Ми більше маємо звертати уваги на склад продукту, на те, що їмо. На те, як ми рухаємось і як часто у харчуванні з’являються такі продукти.

Якщо когось тривожить це питання, то можна просто не вживати цих продуктів і все. Однак це не запорука того, що у вас все буде добре зі здоров’ям.

Уже доведено давно, що трансжири використовують у великій кількості продуктів харчування, наприклад, у випічці. Ось ці трансжири дуже шкідливі для організму.

Тому, коли це доведено життям, практикою і науковими працями, то можна сказати, що такий факт є, і тоді люди на законодавчому рівні намагаються обмежити вживання таких продуктів. Ось вони дійсно роблять в організмі страшні речі.

Тому продуктів, які містять трансжири, треба вживати якомога менше. Є дозування. Деякі країни у світі на законодавчому рівні ввели допустиму їх кількість у продуктах. І це видно одразу на етикетках.

Також шкідливі продукти, які містять багато цукру. Він дуже руйнівний для нашого організму. Варто пам’ятати, що не потрібно вдаватись до крайнощів.

Коли ми їмо все в якихось припустимих межах, то все з організмом буде добре. Ми маємо вміти читати етикетки та вирішувати, чи варто купувати той чи інший продукт.

Небезпечними бувають навіть найбільш вживані та популярні страви, які не містять ГМО. Читай про топ-5 найшкідливіших продуктів у твоєму холодильнику.

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