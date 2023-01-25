Економія

Ринок після новорічного ажіотажу — що буде з цінами на продукти в Україні в лютому

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Січня 2023, 14:00
Ринок після новорічного ажіотажу — що буде з цінами на продукти в Україні в лютому
Фото: Pexels

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