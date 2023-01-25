Ринок після новорічного ажіотажу — що буде з цінами на продукти в Україні в лютому

Зимові свята відгриміли, а разом з цим ціни на полицях магазинів дещо знизились. Утім експерти прогнозують поступове незначне підвищення вартості деяких продуктів.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин розповіли в ефірі телемарафону, що буде з цінами на м’ясо та овочі в лютому 2023 року.

Ціни на м’ясо в лютому 2023

Пендзин зазначає, що передсвятковий ажіотаж українців на товари закінчився. Відтак трошки зменшився попит на деякі продукти, зокрема на м’ясо, а ціни впали.

Зараз також дивляться

Біднішання населення внаслідок війни спричинило зниження попиту на м’ясо. Для порівняння: раціональна норма споживання м’яса на душу населення — 90 кг на рік.

До 24 лютого українці споживали 67–68 кг м’яса на рік. А тепер — усього 64 кг. При цьому близько половини м’яса, яке ми їмо, — курятина. Адже вона дешевша за свинину чи яловичину.

Ми менше їмо м’яса і більше їмо хліба та картоплі, — каже Пендзин.

За його словами, навіть значне зменшення попиту на м’ясо не призведе до суттєвого здешевлення, адже виробники не можуть продавати продукт за ціною, нижчою за його собівартість. У такому разі в Україні просто знизиться виробництво.

Що буде з цінами на овочі

Аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин каже, що цього року в Україні велика проблема з цибулею.

На жаль, цього року в цибулі була дуже погана якість, тому що осінь була дуже дощовою. Відповідно не було можливості зібрати вчасно і якісно продукт, — пояснює аналітикиня.

Крім того, близько третини всієї цибулі традиційно вирощували в Херсонській області. Тому зараз в Україні є значний дефіцит цього вітчизняного продукту. А ціна на цибулю нині у 2,5 раза вища, ніж рік тому.

З морквою подібна ситуація, адже 25% цього овочу вирощували в Херсонській області. Однак через зниження купівельної спроможності українців виробники не можуть і надалі збільшувати ціни.

Якщо говорити про найближчих кілька місяців, то ми спостерігатимемо незначне зростання цін.

Однак це стосуватиметься тих овочів, на які зараз ми маємо відносно непогану ціну: буряк, капуста, картопля, — прогнозує Литвин.

Читати на тему Як не натрапити на зіпсовані продукти в магазині під час відключень світла Як не купити протерміновані та зіпсовані продукти в магазині: пояснюємо у матеріалі.

Якщо говорити про яйця, то це абсолютний рекордсмен серед продуктів, які здорожчали. Однак Пендзин вважає, що в найближчій перспективі великого стрибка в ціні на яйця не буде. Так само і з гречкою, дефіциту якої в Україні немає.

Як на мене, то, напевно, варто чекати по дешевих сегментах нашого споживчого ринку найбільший ріст (цін — ред.): овочі, крупи, хліб, — зазначає експерт.

На ці продукти очікується в середньому 30–40% подорожчання. Пов’язано це з тим, що попит українців зменшується на дорогі товари та збільшується — на дешеві.

На полицях українських крамниць повно генномодифікованих харчів. Вони дешевші в ціні та привабливі для покупців. ГМО може бути навіть там, де ми не очікуємо.

Однак чи варто цього боятись? Читай, чи шкідливі ГМО продукти для здоров’я людини.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!