Все подорожает на 30%? Рассказываем об инфляции в Украине и чего от нее ожидать

Полномасштабное вторжение России в Украину повлияло на все сферы жизни. Больше всего пострадала экономика страны, резко повысился уровень инфляции.

В Нацбанке прогнозировали, что она может достичь 30% к концу года. Это происходит из-за того, что поступлений в госбюджет меньше, а расходов больше. Но что это значит и как повлияет на жизнь людей?

Какая бывает инфляция

Бывает инфляция спроса и инфляция издержек, сейчас в Украине смешанный тип. В первом случае — спрос растет, а производители больше не могут производить. Во втором — количество денег в стране превышает объемы производства, объяснил для The Village Украина экономист Сергей Микулов.

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В нашем случае главной причиной инфляции является увеличение расходов из бюджета и уменьшение доходов. Из-за полномасштабной войны налогов стало в разы меньше, также половина денег уходит на нужды ВСУ. На ускорение инфляции влияет также разрушение Россией производств, нарушение логистики, увеличение производственных издержек бизнеса и т.д.

Поэтому Нацбанк сейчас “печатает” деньги и финансирует государственный бюджет. Такие средства, которые ничем не подкреплены, могут привести к инфляции, которая будет сильно превышать 30%. Хотя в Нацбанке уверяют, что ситуация контролируемая, а инфляция даже замедлилась.

Хорошо, когда инфляция присутствует, но умеренная. Эксперты считают, что инфляция в 2% лучше, чем когда ее нет вообще. Она может порождать конкуренцию и повышать уровень жизни, рассуждает в комментарии The Village Украина финансист Любомир Остапов.

Но инфляция — проблема не только Украины, но и всего мира. Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина говорил, что инфляция в некоторых странах, которые не находятся в состоянии войны, на сейчас выше, чем в Украине.

Как инфляция влияет на цены

Украинцы видят, как в супермаркетах и ​​на рынках чуть ли не каждый день растут цены на продукты. По данным Госстата, цены выросли на 25%. Больше всего подорожали фрукты (60,2%), овощи (58,5%), рыба (33,1%), хлеб (29%) и сахар (27,9%).

Но в Нацбанке подчеркивают, что рост цен на так называемый борщовый набор замедляется. Капуста, свекла, морковь и картофель дорожают не так быстро из-за увеличения предложений из центральных и северных областей.

То есть, если инфляция составит до 30%, то во время похода в магазин тебе придется заплатить, к примеру, не 1000 грн, а 1300 грн за привычный набор продуктов.

Однако председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Слову и делу высказал мнение о том, что Украина уже прошла инфляционный пик, а дальше будет легче. Это случилось во время роста цен на топливо.

— Топливо у нас и так все европейское, дорожать ему дальше некуда, а по газу и электроэнергии — правительство пообещало во время отопительного сезона не поднимать тарифы, — сказал он.

Украина уже проживала подобный опыт в 2014 году. Тогда резко выросли цены на продукты и курс доллара, инфляция достигла 24,5%. Это был рекорд за 14 лет. Но наша страна смогла преодолеть даже такие трудности.

Поэтому украинцам нужно оптимизировать расходы и думать, как можно помочь своей стране. Для этого нужно уметь правильно планировать собственный бюджет. Раньше мы рассказывали, как это делать.

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