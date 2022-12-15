Економія

Тримай гаманець міцніше — як зростуть ціни на новорічний стіл 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Грудня 2022, 12:00
Стіл на Новий рік 2023: скільки коштуватиме новорічний стіл та як заощадити
Фото: Pexels

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