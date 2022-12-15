Тримай гаманець міцніше — як зростуть ціни на новорічний стіл 2023

Грудень для українців завжди був викликом, адже треба розрахувати свій бюджет так, щоб і подарунки усім купити, й новорічний стіл накрити, і на ЗСУ задонатити. Тому дехто обачливо починав відкладати кошти ще з осені.

Цей рік не виняток. Напевно, він ще важчий, ніж інші. Адже через війну та інфляцію стіл на Новий рік 2023 для українців здорожчає на 43,9%. Про це повідомили у ННЦ Інститут аграрної економіки на основі даних Мінфіну.

Ми розповімо, як зміняться ціни на святкові страви й скільки грошей доведеться витратити на новорічний стіл.

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Стіл на Новий рік 2023: скільки коштуватиме

За даними Інституту аграрної економіки, бюджетний новорічний стіл для родини із чотирьох осіб коштуватиме близько 2655,17 грн. У цю суму входить вартість найпопулярніших салатів, сирів, м’яса, солодощів та фруктів.

Індекс олів’є на Новий рік 2023

Головний експерт управління аналізу системних ризиків Департаменту фінансової стабільності НБУ Андрій Блінов теж прогнозує, що вартість продуктів на новорічний стіл зросте на 40-50%. Про це він повідомив УНН.

Як ми бачимо, цього року продукти, які є елементами новорічного столу, включаючи яйця, здорожчали більше. Можна говорити про зростання витрат десь в межах 40-50%, — пояснює він.

В Інституті аграрної економіки порахували, скільки коштуватиме олів’є на новорічний стіл 2023. 3 кг продуктів традиційної рецептури обійдеться у 281,71 грн. Що на 41,9 % більше, ніж при святкуванні Нового 2022 року.

Приблизний розрахунок вартості салату олів’є:

ковбаса — 115,45 грн за 0,5 кг (залежно від виробника);

0,5 кг зеленого горошку — 44,99 грн;

6 яєць — 44,40 грн;

200 г солоних огірків — 34,80 грн;

180 г майонезу — 21,41 грн;

2 моркви — 20,66 грн;

5 картоплин — 6,64 грн;

2 цибулини — 6,57 грн.

Якщо станом на кінець 2022 року проти 2021 року ціна на картоплю зменшилася на 9,1%, то на моркву і цибулю зросла у 2,2 раза та 2,8 раза відповідно.

Андрій Блінов зазначає, що різке здорожчання цін на новорічні продукти можна побачити вже з 20 грудня, коли люди згадають про святкування і підготовку до Нового року. Ріст цін спостерігається також на декор. Він підкреслює, що ціни зросли через інфляцію, яка цього року становить 30%.

Здорожчання цін на інші новорічні продукти

Улюблені цитрусові теж здорожчали. За 2 кг мандарин доведеться заплатити близько 100 грн, а може й більше, залежить від сорту. А 1 кг бананів обійдеться близько 58 грн.

Ціни на шампанське та коньяк українського виробництва зросли на 28,4% і 16,1% відповідно. А вартість новорічного столу з делікатесами може обійтися у близько 3180,17 грн.

Адже баночка червоної ікри (120 г) коштуватиме в середньому 280 грн, а 200 г червоної риби — 245 грн.

Як заощадити на новорічному столі

Активно ціни зростають трохи більше ніж за тиждень до Нового року. Люди починають все скуповувати, і товару лишається дедалі менше. Головною порадою може стати складати меню заздалегідь, можна навіть на початку грудня, й купувати продукти, що не псуються, посеред місяця. Особливо це стосується алкоголю, солодкої води, цукерок тощо.

М’ясо також можна купити заздалегідь і заморозити. Не псуватимуться консерви та запаяні вироби. Але слід бути уважним(-ою) і завжди перевіряти термін придатності, щоб він був довший, ніж до 31 грудня.

Крім цього, можна використовувати консервації та заготовки з літа. Ті ж самі солоні огірки, консервовані салати, соуси чи заморожений зелений горошок тощо. Також можна шукати заміну дорогим продуктам.

Приготуй стільки, скільки точно з’їси. Так страви не зіпсуються, і треба купувати менше продуктів. Крім цього, шукай місця, де ціни дешевші. Наприклад, на ринку фрукти можуть бути дешевшими, ніж у великому гіпермаркеті.

Раніше ми розповідали, які продукти можуть здорожчати через відсутність електроенергії.

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