Держи кошелек крепче — как вырастут цены на новогодний стол 2023

Декабрь для украинцев всегда был вызовом, ведь нужно рассчитать свой бюджет так, чтобы и подарки всем купить, и новогодний стол накрыть. Поэтому некоторые осмотрительно начинали откладывать средства еще с осени.

Этот год не исключение. Наверное, он еще тяжелее других. Ведь из-за войны и инфляции стол на Новый год 2023 для украинцев подорожает на 43,9%. Об этом сообщили в ННЦ Институт аграрной экономики на основе данных Минфина.

Мы расскажем, как изменятся цены на праздничные блюда и сколько денег придется потратить на новогодний стол.

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Стол на Новый год 2023: сколько будет стоить

По данным Института аграрной экономики, бюджетный новогодний стол для семьи из четырех человек будет стоить около 2655,17 грн. В эту сумму входит стоимость самых популярных салатов, сыров, мяса, сладостей и фруктов.

Индекс оливье на Новый год 2023

Главный эксперт управления анализа системных рисков Департамента финансовой устойчивости НБУ Андрей Блинов тоже прогнозирует рост стоимости продуктов на новогодний стол на 40-50%. Об этом он сообщил УНН.

Как мы видим, в этом году продукты, являющиеся элементами новогоднего стола, включая яйца, подорожали больше. Можно говорить о росте расходов где-то в пределах 40-50%, — объясняет он.

В Институте аграрной экономики посчитали, сколько будет стоить оливье на новогодний стол 2023. 3 кг продуктов традиционной рецептуры обойдется в 281,71 грн. Что на 41,9% больше, чем при праздновании Нового 2022 года.

Приблизительный расчет стоимости салата оливье:

колбаса — 115,45 грн за 0,5 кг (в зависимости от производителя);

0,5 кг зеленого горошка — 44,99 грн;

6 яиц — 44,40 грн;

200 г соленых огурцов — 34,80 грн;

180 г майонеза — 21,41 грн;

2 моркови — 20,66 грн;

5 картофелин — 6,64 грн;

2 луковицы — 6,57 грн.

Если к концу 2022 года по сравнению с 2021 годом цена на картофель уменьшилась на 9,1%, то на морковь и лук выросла в 2,2 раза и 2,8 раза соответственно.

Андрей Блинов отмечает, что резкое удорожание цен на новогодние продукты можно увидеть уже с 20 декабря, когда люди вспомнят о праздновании и подготовке к Новому году. Рост цен также наблюдается на декор. Он подчеркивает, что цены выросли из-за инфляции, которая в этом году составляет 30%.

Удорожание цен на другие новогодние продукты

Любимые цитрусовые тоже подорожали. За 2 кг мандарин придется заплатить около 100 грн, а может и больше, зависит от сорта. А 1 кг бананов обойдется в около 58 грн.

Цены на шампанское и коньяк украинского производства выросли на 28,4% и 16,1% соответственно. Стоимость новогоднего стола с деликатесами может обойтись в около 3180,17 грн.

Ведь баночка красной икры (120 г) будет стоить в среднем 280 грн, а 200 г красной рыбы — 245 грн.

Как сэкономить на новогоднем столе

Активно цены растут чуть больше чем за неделю до Нового года. Люди начинают все скупать, и товара остается все меньше. Главным советом может стать составлять меню заранее, можно даже в начале декабря, и покупать продукты, которые не портятся, в середине месяца. Особенно это касается алкоголя, сладкой воды, конфет и т.д.

Мясо можно купить заранее и заморозить. Не будут портиться консервы и запаянные изделия. Но следует быть внимательным(-ой) и всегда проверять срок годности, чтобы он был дольше, чем до 31 декабря.

Кроме того, можно использовать консервации и заготовки с лета. Те же соленые огурцы, консервированные салаты, соусы или замороженный зеленый горошек и т.д. Также можно искать замену дорогостоящим продуктам.

Приготовь столько, сколько точно съешь. Тогда блюда не испортятся и надо покупать меньше продуктов. Кроме того, ищи места, где цены дешевле. Например, на рынке фрукты могут быть дешевле, чем в большом гипермаркете.

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