Актуальна карта бойових дій в Україні 24 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

У запитах на нову зброю загал не одразу помітить можливість дати волю не лише танкам Леопард, але й звільнити не один населений пункт на карті бойових дій завдяки ним.

У цифрах втрат світ не бачить облич. У фото навряд відчуєш справжній дух війни, що просякнутий кров’ю та попелом, що сиплеться після чергових обстрілів.

Та попри відсутність можливості побачити на власні очі, що таке насправді війна, її можна відчути серцем. Саме воно підкаже, як діяти, чому потрібно продовжувати підтримувати українських захисників світу та наполегливо йти до перемоги.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Найнебезпечніший прогноз щодо можливого великого наступу Росії на північ України з боку Білорусі виглядає малоймовірним.

Зараз експерти оцінюють ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі як дуже низький, але продовжать звітувати про свої спостереження та прогнози.

Наразі російські війська продовжують обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове-Кремінна та наступальні дії в районі Бахмута та Донецька-Авдіївки.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що загарбники, протягом доби, завдали чотири ракетних удари по населених пунктах та 18 авіаційних ударів. Дві ракети було знищено нашою ППО. Також ворог провів 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках задля захоплення всієї Донецької області, не зважаючи на численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбито.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському — обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Водночас, обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка, Бояро-Лежачі та Стукалівка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Кам’янка та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області.

На Бахмутському напрямку обстріляно Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали, зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Вчергове вогневого впливу з РСЗВ зазнали Антонівка та Херсон.

Протягом 20-21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків. За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони України втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них — безповоротні.

Крім того, знищено дев’ять одиниць озброєння та військової техніки різного типу, зокрема танк, шість одиниць БМП та бронеавтомобіль Тигр. Ще чотири одиниці пошкоджено.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала п’ять ударів по районах зосередження загарбників. Також, наші захисники збили два ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, безпілотний літальний апарат Орлан-10 та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили три райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики.

Не забуває ворог і про інформаційний напрям боротьби. Через це повсякчас в інфопросторі можуть спалахувати суперечки та скандали, які не завжди розпалені українцями.

Щоб зберегти прозорість та досягти взаєморозуміння з громадянами України, міністр оборони Олексій Резніков прокоментував ситуацію щодо вартості закупівлі продуктів для ЗСУ у воєнний час.

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