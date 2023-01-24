Нам бракує очей у небі! Як допомогти військовим придбати БПЛА Валькірія

Допомагає розвідувати територію та ефективно завдавати ударів по ворогу. Йдеться про безпілотник вітчизняного виробництва Валькірія. Ці “пташки” можуть долати відстань у 30 км та декілька годин перебувати в повітрі. Але зараз такої техніки нашим воїнам не вистачає. Як допомогти військовим придбати БПЛА Валькірія — дивись у сюжеті.
Виготовлені українцями для потреб ЗСУ, утім, їх ще немає на озброєнні українських військових.
Йдеться про вітчизняні безпілотні літальні апарати Валькірія. Вони можуть долати відстань до 30 км та перебувати в повітрі дві години. Такі характеристики дають змогу непомітно дізнаватися розташування ворожої артилерії, при цьому не наражаючи на небезпеку операторів безпілотників.
Цей борт дає змогу працювати з достатньої відстані, не наражаючи на небезпеку операторів, вони перебувають за лінією зони ураження артилерії супротивника, — каже військовослужбовець ЗСУ Костянтин.
Цей борт дає змогу працювати з достатньої відстані, не наражаючи на небезпеку операторів, вони перебувають за лінією зони ураження артилерії супротивника, — каже військовослужбовець ЗСУ Костянтин.
Утім, це не єдина перевага. Наші “пташки” знаходили декілька артилерійських установок, ціна яких сотні тисяч, а то й мільйони. Навіть якщо вона знайде хоча б один танк, або декілька гаубиць, або самохідних артилерійських установок — вона перекриває вже свою вартість.
Вартість одного такого комплексу (а це два безпілотники, один з яких запасний, та додаткове радіолокаційне обладнання) сягає 800 тис. грн. Кілька таких бійці вже купували самотужки.
Самі збирали кошти серед друзів, знайомих, збирали підрозділом, і от вже нові борти. Попередній комплекс теж самі купили. І ціна, і те, що вона може дати, досить ефективно працює, — розповідає військовий Андрій.
Самі збирали кошти серед друзів, знайомих, збирали підрозділом, і от вже нові борти. Попередній комплекс теж самі купили. І ціна, і те, що вона може дати, досить ефективно працює, — розповідає військовий Андрій.
На жаль, через ворожу активність, зокрема і засобів радіоелектронної боротьби на Бахмутському напрямку, у бійців нині залишився лише один такий комплекс. А цього не достатньо.
Тож наші захисники збирають кошти ще на один. І сподіваються на нашу допомогу. Долучитися до збору може кожен охочий. Варто лише задонатити на банку благодійного фонду Створені перемагати у Монобанку або ж за реквізитами.
Хочеться мати більше такої техніки, більше крил, більше дронів — це покращить ситуацію! А наразі маємо, як-то кажуть, те, що маємо! — каже військовослужбовець Сергій.
Хочеться мати більше такої техніки, більше крил, більше дронів — це покращить ситуацію! А наразі маємо, як-то кажуть, те, що маємо! — каже військовослужбовець Сергій.
Щоб допомогти військовим придбати БПЛА Валькірія, ти можеш переказати кошти сюди:
Раніше ми розповідали, як живе понівечений Бахмут.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!
Фото: Mil.gov.ua