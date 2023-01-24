Нам бракує очей у небі! Як допомогти військовим придбати БПЛА Валькірія

Допомагає розвідувати територію та ефективно завдавати ударів по ворогу. Йдеться про безпілотник вітчизняного виробництва Валькірія. Ці “пташки” можуть долати відстань у 30 км та декілька годин перебувати в повітрі. Але зараз такої техніки нашим воїнам не вистачає. Як допомогти військовим придбати БПЛА Валькірія — дивись у сюжеті.

На фронті не вистачає БПЛА Валькірія: як допомогти військовим

Виготовлені українцями для потреб ЗСУ, утім, їх ще немає на озброєнні українських військових.

Йдеться про вітчизняні безпілотні літальні апарати Валькірія. Вони можуть долати відстань до 30 км та перебувати в повітрі дві години. Такі характеристики дають змогу непомітно дізнаватися розташування ворожої артилерії, при цьому не наражаючи на небезпеку операторів безпілотників.

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Цей борт дає змогу працювати з достатньої відстані, не наражаючи на небезпеку операторів, вони перебувають за лінією зони ураження артилерії супротивника, — каже військовослужбовець ЗСУ Костянтин.

Утім, це не єдина перевага. Наші “пташки” знаходили декілька артилерійських установок, ціна яких сотні тисяч, а то й мільйони. Навіть якщо вона знайде хоча б один танк, або декілька гаубиць, або самохідних артилерійських установок — вона перекриває вже свою вартість.

Вартість одного такого комплексу (а це два безпілотники, один з яких запасний, та додаткове радіолокаційне обладнання) сягає 800 тис. грн. Кілька таких бійці вже купували самотужки.

Самі збирали кошти серед друзів, знайомих, збирали підрозділом, і от вже нові борти. Попередній комплекс теж самі купили. І ціна, і те, що вона може дати, досить ефективно працює, — розповідає військовий Андрій.

Як допомогти військовим придбати БПЛА Валькірія

На жаль, через ворожу активність, зокрема і засобів радіоелектронної боротьби на Бахмутському напрямку, у бійців нині залишився лише один такий комплекс. А цього не достатньо.

Тож наші захисники збирають кошти ще на один. І сподіваються на нашу допомогу. Долучитися до збору може кожен охочий. Варто лише задонатити на банку благодійного фонду Створені перемагати у Монобанку або ж за реквізитами.

Хочеться мати більше такої техніки, більше крил, більше дронів — це покращить ситуацію! А наразі маємо, як-то кажуть, те, що маємо! — каже військовослужбовець Сергій.

Щоб допомогти військовим придбати БПЛА Валькірія, ти можеш переказати кошти сюди:

ПриватБанк: 5169335100639687

UA643052990000026000033303711

Раніше ми розповідали, як живе понівечений Бахмут.

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Фото: Mil.gov.ua