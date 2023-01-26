Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 26 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Січня 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні 26.01.2023 онлайн

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