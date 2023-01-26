Актуальна карта бойових дій в Україні 26 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Вчора Україна отримала прекрасні новини від партнерів. Німеччина оголосила про передачу танків Leopard, а США — Abrams. Коли вони прибудуть до нас, сподіваємося, карта бойових дій змінюватиметься швидше, адже техніка має допомогти Україні звільнити свої території.

Але поки ми чекаємо нової зброї, наші військові продовжують невпинно боронити Україну. Ми повинні підтримувати їх та допомагати. Пропонуємо тобі подивитися на карту бойових дій в Україні та звіт Генштабу, щоб бути в курсі, яка ситуація на фронті.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Україна отримує потужні танки від країн-партнерів, а росіяни, схоже, відмовляються від своїх.

Міністерство оборони Британії повідомляє, що Росія працювала над підготовкою невеликої кількості основних бойових танків Т-14 Армата до першого оперативного розгортання в Україні.

Однак впродовж останніх місяців розгорнуті російські війська не бажали прийняти виділений їм перший транш Т-14, оскільки машини були у незадовільному стані.

Поки незрозуміло, які саме аспекти машин спричинили таку реакцію, але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно натякали на проблеми з двигуном і тепловізійними системами Т-14.

У 2021 році міністр оборони Сергій Шойгу назвав запланований випуск на 2022 рік лише “дослідно-промисловою” партією. Також Міноборони Великої Британії публікує карту бойових дій в Україні.

Експерти ISW тим часом коментують бої на Сході. Ймовірно, російські джерела стверджували, що війська розпочали наступ навколо Вугледара, щоб відвернути увагу від відсутності прогресу в Бахмуті.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безрезультатні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них: Михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони 20 населених пунктів. Серед них: Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка й Оріхів на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали 16 населених пунктів: Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Республіканець та Херсон.

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також Сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 БпЛА типу Орлан-10.

Репортаж з найгарячішої ділянки фронту дивись тут:

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили і три склади боєприпасів противника.

Допомога від Заходу приїде згодом, а нищити ворога треба вже сьогодні! Раніше ми розповідали про те, що військовим не вистачає БПЛА Валькірія. Дізнайся, як ти можеш їм допомогти, за посиланням.

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