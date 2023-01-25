ЗСУ вийшли із Соледара: все, що відомо станом на цю мить

ЗСУ щодня б’ються за наші життя у вільній країні. Особливо жорстокими та нищівними були бої у Соледарі та Бахмуті. Росіяни закидають “гарматним м’ясом” невеличке містечко не задля воєнної переваги, а через особистий зиск голови ПВК Вагнер Євгена Пригожина.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ відійшли від Соледара для збереження життя особового складу. Про це BBC News Україна повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України полковник Сергій Череватий.

— Українські військові закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогу на Донецькому напрямку фронту і ввійти в тил, а потім рухатись на оперативний простір.

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Також ЗСУ вибили першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога.

Ні оточення, ні взяття в полон українських військових у Соледарі не було.

Череватий наголосив, що оборонці Соледара здійснили справжній подвиг, незважаючи на перевагу ворога у п’ять разів, потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора у двох чеченських війнах.

Він додав, що РФ хоче привернути увагу до маленького міста Соледар на тлі того, що раніше ворог зазнав суттєвих поразок на Київщині, під час харківської операції, лиманської та херсонської. Також речник наголосив, що тепер вага Бахмутського напрямку суттєво збільшується.

Щоб краще розуміти ситуацію на фронті, варто стежити за актуальною картою бойових дій в Україні, яку ми щоденно публікуємо на сайті.

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